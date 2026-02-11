Cудьям в новых регионах дадут дополнительные социальные гарантии

Что касается социальных гарантий, продолжает он, они предусмотрены для тех, кто на 30 сентября 2022 г. (когда проводился референдум о вхождении в состав России) работал судьей и жил в ДНР. Это касается как тех, кто был зачислен в штат новых федеральных судов России, так и тех, кто не получил назначение в новые суды или вышел в отставку в период с 1 октября 2022 г. по 21 сентября 2023 г.