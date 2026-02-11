Газета
Cудьям в новых регионах дадут дополнительные социальные гарантии

Меры поддержки предусмотрены как для работающих судей, так и для тех, кто уже в отставке
Яна Суринская
Максим Стулов / Ведомости
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок, устанавливающих дополнительные социальные гарантии для судей, работавших на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей до вхождения в состав России, выяснили «Ведомости». Инициатива была разработана Верховным судом (ВС) осенью прошлого года, изменения вносятся ко второму чтению.

Авторы предлагают закрепить за судьями в отставке, работавшими на новых территориях, пожизненное содержание (размер которого не ниже выплат, которые они получали до присоединения регионов). Кроме того, следует из проектной документации, у судей будет право выбрать между обычной пенсией и пожизненным содержанием, получить выходное пособие и доплаты за выслугу лет на условиях, приближенных к федеральным.

Первоначальная редакция документа закрепляла право на ежемесячное пожизненное содержание для судей в ДНР. Но в целях обеспечения равенства прав граждан было принято решение распространить эти нормы на их коллег из ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он отметил, что положения законопроекта устанавливают единые правила назначения ежемесячного пожизненного содержания для судей в отставке, которые на момент вхождения субъектов в состав РФ постоянно проживали там в период с 7 апреля 2014 г. по 29 сентября 2022 г. Одно из обязательных условий – на указанную дату они уже получали пожизненное содержание или имели на него право, уточняет Груздев.

Главы минздравов регионов не смогут работать в статусе и. о. дольше трех месяцев

Общество

Что касается социальных гарантий, продолжает он, они предусмотрены для тех, кто на 30 сентября 2022 г. (когда проводился референдум о вхождении в состав России) работал судьей и жил в ДНР. Это касается как тех, кто был зачислен в штат новых федеральных судов России, так и тех, кто не получил назначение в новые суды или вышел в отставку в период с 1 октября 2022 г. по 21 сентября 2023 г.

В конце января, писали «Ведомости», председатель ВС Игорь Краснов предложил также исчислять стаж судей в новых регионах из расчета один день за два. Он считает, что уровень социальной защищенности судей там должен быть выше, чем у их коллег в других регионах РФ. Этот законопроект был одобрен на заседании пленума и отправлен на рассмотрение в Госдуму.

В ВС считают, что принятие инициативы позволит повысить уровень защиты социальных прав людей, осуществляющих правосудие в сложных условиях.

Как писало издание «Право.ru» летом 2025 г., штатная численность судей в новых субъектах составляет: в ДНР – 461 человек, в ЛНР – 304, в Запорожской области – 179, в Херсонской – 171. Доход у судей разный – он зависит от квалификационного класса, стажа работы, наличия ученых степеней и почетных званий. Например, по приблизительным подсчетам, в среднем судья районного суда получает до 150 000 руб. в месяц, в арбитражном суде – чуть больше.

