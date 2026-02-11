Cудьям в новых регионах дадут дополнительные социальные гарантии

Cудьям в новых регионах дадут дополнительные социальные гарантииМеры поддержки предусмотрены как для работающих судей, так и для тех, кто уже в отставке
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок, устанавливающих дополнительные социальные гарантии для судей, работавших на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей до вхождения в состав России, выяснили «Ведомости». Инициатива была разработана Верховным судом (ВС) осенью прошлого года, изменения вносятся ко второму чтению.
Авторы предлагают закрепить за судьями в отставке, работавшими на новых территориях, пожизненное содержание (размер которого не ниже выплат, которые они получали до присоединения регионов). Кроме того, следует из проектной документации, у судей будет право выбрать между обычной пенсией и пожизненным содержанием, получить выходное пособие и доплаты за выслугу лет на условиях, приближенных к федеральным.
Первоначальная редакция документа закрепляла право на ежемесячное пожизненное содержание для судей в ДНР. Но в целях обеспечения равенства прав граждан было принято решение распространить эти нормы на их коллег из ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Он отметил, что положения законопроекта устанавливают единые правила назначения ежемесячного пожизненного содержания для судей в отставке, которые на момент вхождения субъектов в состав РФ постоянно проживали там в период с 7 апреля 2014 г. по 29 сентября 2022 г. Одно из обязательных условий – на указанную дату они уже получали пожизненное содержание или имели на него право, уточняет Груздев.
Что касается социальных гарантий, продолжает он, они предусмотрены для тех, кто на 30 сентября 2022 г. (когда проводился референдум о вхождении в состав России) работал судьей и жил в ДНР. Это касается как тех, кто был зачислен в штат новых федеральных судов России, так и тех, кто не получил назначение в новые суды или вышел в отставку в период с 1 октября 2022 г. по 21 сентября 2023 г.
В конце января, писали «Ведомости», председатель ВС Игорь Краснов предложил также исчислять стаж судей в новых регионах из расчета один день за два. Он считает, что уровень социальной защищенности судей там должен быть выше, чем у их коллег в других регионах РФ. Этот законопроект был одобрен на заседании пленума и отправлен на рассмотрение в Госдуму.
В ВС считают, что принятие инициативы позволит повысить уровень защиты социальных прав людей, осуществляющих правосудие в сложных условиях.
Как писало издание «Право.ru» летом 2025 г., штатная численность судей в новых субъектах составляет: в ДНР – 461 человек, в ЛНР – 304, в Запорожской области – 179, в Херсонской – 171. Доход у судей разный – он зависит от квалификационного класса, стажа работы, наличия ученых степеней и почетных званий. Например, по приблизительным подсчетам, в среднем судья районного суда получает до 150 000 руб. в месяц, в арбитражном суде – чуть больше.