Для лечения двух ревматических болезней не хватает 70,7 млрд рублей

Королев также рассказал, что в 2025 г. ИЦиГ СО РАН в составе консорциума во главе с Курчатовским институтом выиграл грант на разработку и применение CAR-T-клеточных технологий для лечения ревматических болезней в режиме госпитального исключения. Это позволит производить и применять биомедицинские клеточные продукты в Клинике НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (филиал ИЦиГ СО РАН) по индивидуальному назначению. К 2029 г. при помощи CAR-T-терапии планируется пролечить первых пациентов, а к 2030 г. – разработать предложения для включения метода в клинические рекомендации.