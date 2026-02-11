Для лечения двух ревматических болезней не хватает 70,7 млрд рублей

Для лечения двух ревматических болезней не хватает 70,7 млрд рублейТерапию получают лишь 5,8% пациентов с ревматоидным артритом и 13,6% – с болезнью Бехтерева
Для обеспечения потребности россиян в лечении ревматоидного артрита и болезни Бехтерева требуется дополнительное финансирование в размере 70,7 млрд руб. Такие цифры на круглом столе в Госдуме привела заместитель руководителя отдела методологического обеспечения проведения комплексной оценки технологий в здравоохранении Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава (ЦЭККМП) Вероника Рягина. По данным ЦЭККМП, косвенные расходы – например, выплаты по инвалидности – при этом удастся сократить на 20,2 млрд руб.
Ревматоидный артрит и болезнь Бехтерева – это наиболее распространенные в России ревматические болезни. Ими страдают 380 759 и 36 498 пациентов соответственно, причем заболевания могут проявляться в различной степени тяжести, рассказала Рягина. Для лечения таких пациентов применяются генно-инженерные биологические препараты (ГИБП) и селективные иммунодепрессанты, но текущее лекарственное обеспечение не удовлетворяет реальной потребности в них. В частности, терапию от ревматоидного артрита получают 5,8% пациентов против 22% нуждающихся, а от болезни Бехтерева – 13,6% против 25%, отметила Рягина.
При оценке социально-экономического бремени заболеваний ЦЭККМП учитывал как прямые медицинские затраты на терапию, реабилитацию, госпитализацию и амбулаторные посещения, так и косвенные расходы: выплаты россиянам с инвалидностью и потери, обусловленные смертями или потерей трудоспособности пациентов. Сейчас прямые затраты на ревматоидный артрит и болезнь Бехтерева оцениваются в 80,6 млрд и 7,9 млрд руб. соответственно, но в моделируемой практике они должны составить 150,5 млрд и 8,7 млрд руб. В таком случае косвенные затраты на них снизятся на 19,7 млрд и 540 млн руб.
Согласно расчетам ЦЭККМП, необходимые расходы на терапию превышают экономический эффект от ее применения. Чтобы затраты на лечение были максимально эффективными, необходимо создать федеральный регистр ревматических больных, разделенных на группы в зависимости от тяжести заболевания, считает Рягина. Это позволит оценить, лечение каких пациентов окупается лучше всего, а также даст регионам возможность точнее планировать расходы на здравоохранение, заключила она. Идею создания регистра поддержали главный внештатный ревматолог Минздрава Александр Лила, директор Центра социальной экономики Руслан Древаль и сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.
Лила также подчеркнул, что терапия ГИБП для пациентов с ревматическими заболеваниями нередко применяется пожизненно. Он уточнил, что все существующие в мире генно-инженерные биологические лекарства доступны в России, а для лечения болезни Бехтерева существует препарат отечественной разработки – но бюджетные расходы на их применение по-прежнему высоки.
При болезни Бехтерева, псориатическом артрите, а также для большей части пациентов с ревматоидным артритом высокую эффективность показывают иммуносупрессивные препараты на основе моноклональных антител, рассказал «Ведомостям» директор НИИ трансляционной медицины Пироговского университета Дмитрий Чудаков. Для терапии болезни Бехтерева РНИМУ им. Пирогова и компанией «Биокад» был разработан препарат сенипрутуг, позволяющий добиться полной ремиссии для существенной доли пациентов, добавил он.
В качестве альтернативы ГИБП Лила упомянул CAR-T-терапию – новую технологию иммунотерапии. Она подходит для лечения ревматических заболеваний и обеспечивает безлекарственную ремиссию для пациентов. По словам специалиста, она уже внедряется в международной практике и потенциально может стоить дешевле, чем пожизненное применение ГИБП.
С ним согласился заместитель руководителя Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ СО РАН), главный внештатный ревматолог Новосибирской области Максим Королев. Он рассказал «Ведомостям», что для достижения многолетней ремиссии пациентам с ревматическими болезнями, по предварительным оценкам, потребуются одна или две процедуры CAR-T, в то время как ГИБП вводятся каждые две-четыре недели на протяжении всей жизни. Поэтому, хотя CAR-T-терапия и дорогая, ее применение будет выгоднее экономически, подчеркнул эксперт.
CD19-таргетированная CAR-T-терапия, по словам Чудакова, показывает убедительные результаты при системной красной волчанке, системной склеродермии и, возможно, при рефрактерном ревматоидном артрите.
Королев также рассказал, что в 2025 г. ИЦиГ СО РАН в составе консорциума во главе с Курчатовским институтом выиграл грант на разработку и применение CAR-T-клеточных технологий для лечения ревматических болезней в режиме госпитального исключения. Это позволит производить и применять биомедицинские клеточные продукты в Клинике НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (филиал ИЦиГ СО РАН) по индивидуальному назначению. К 2029 г. при помощи CAR-T-терапии планируется пролечить первых пациентов, а к 2030 г. – разработать предложения для включения метода в клинические рекомендации.
Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович отметила, что оценка эффективности затрат на лечение ревматических болезней зависит от методики расчета. Если учитывать не только снижение медицинских расходов, но и восстановление трудового потенциала пациентов, рост качества их жизни, то терапия, например, болезни Бехтерева при помощи ГИБП оказывается достаточно эффективной, уточнила она, сославшись на подсчеты института, которым она руководит. Итоговая выгода для общества может быть существенно выше заявленных 20,2 млрд руб., заключила эксперт.
При этом Попович признала, что найти дополнительные 70,7 млрд руб. для финансирования лечения ревматоидного артрита и болезни Бехтерева достаточно сложно. Необходимо предпринимать усилия для снижения стоимости препаратов, сказала она. Отдельно эксперт уточнила, что создание федеральных регистров пациентов необходимо для любого системного планирования в здравоохранении. Только на их основании можно оптимизировать расходы и избежать неэффективного использования лекарств.
«Ведомости» направили запрос в Минздрав с просьбой прокомментировать возможность дополнительного финансирования лечения ревматических болезней и планы по внедрению CAR-T-терапии.