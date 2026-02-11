Газета
Главная / Общество /

Что известно о стрельбе в техникуме Анапы

Погиб охранник
Анастасия Брянцева
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

По предварительным данным, в холле одного из техникумов Анапы студент учебного заведения открыл стрельбу из неустановленного оружия. В результате пострадали два человека, один человек погиб. Об этом сообщил Telegram-канал МВД Краснодарского края.

Сейчас, по данным ведомства, злоумышленник задержан. На месте происшествия работают сотрудники полиции и других правоохранительных ведомств.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате нападения в Анапе погиб охранник. По его словам, мужчина первым принял на себя удар, оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы, не дав нападавшему пройти в техникум. Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Случаи нападений на российские учебные заведения

Общество

Как отметил губернатор, по предварительной информации, двое человек получили ранения средней тяжести, данные о количестве пострадавших уточняются. На месте происшествия дежурят бригады скорой помощи, все медицинские учреждения Анапы готовы к приему пострадавших. При необходимости будет организована доставка в краевые медучреждения.

Кондратьев назвал произошедшее чудовищным преступлением и поблагодарил силовые структуры и сотрудников Росгвардии за оперативную реакцию, которая позволила не допустить больших жертв.

Прокуратура Кубани организовала проверку по факту произошедшего, сообщил Telegram-канал ведомства. Анапский межрайонный прокурор находится на месте, координирует работу спецслужб.

Следственный комитет (СК) РФ по Краснодарскому краю сообщил, что по факту стрельбы было возбудил уголовное дело.

