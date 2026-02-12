Около 84% россиян положительно оценивают состояние межнациональных отношений

Около 84% россиян положительно оценивают состояние межнациональных отношенийНо количество негативных инфоповодов по этой теме в 2025 году выросло на 8%
Большинство граждан (84,2%) положительно оценивают состояние межнациональных отношений в России. Это следует из материалов по итогам работы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) в 2025 г. (есть у «Ведомостей»). Отсутствие дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности отметили 73,8% граждан. А уровень общероссийской гражданской идентичности по результатам прошлого года составил 93,9%.
ФАДН измеряет эти показатели с помощью мониторинга – социологических опросов во всех регионах России. По сравнению с июнем 2025 г. они выросли. Тогда положительно оценивали состояние межнациональных отношений 81,8% респондентов. Отсутствие дискриминации отмечали 73,4% граждан, а уровень общероссийской гражданской идентичности достиг 92,6%. Об этом сообщал руководитель ФАДН Игорь Баринов (цитата по «Парламентской газете»).
Состояние межнациональных отношений характеризуется как стабильно положительное, заявил Баринов 11 февраля во время заседания комитета Госдумы по делам национальностей. Он добавил, что в 2025 г. продолжалось внешнее давление – усилились попытки дестабилизации социально-экономической ситуации в стране.
Всего за прошлый год ФАДН выявило более 38 400 негативных информационных поводов в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. Это на 8% больше, чем в 2024 г. – тогда их было около 35 600. Больше всего негативных инфоповодов было зафиксировано в Центральном (около 6600), Приволжском (5500) и Северо-Кавказском федеральных округах (5480). По всей стране более 2500 инфоповодов было связано с событиями за рубежом.
По словам Баринова, почти половина из всех негативных инфоповодов создавалась «зарубежными модераторами». В феврале этого года ситуационный центр ФАДН выяснил, что внешнее деструктивное информационное влияние остается на первом месте, в том числе тематика так называемой «деколонизации». Оппоненты стали адресно работать в регионах, уточнил Баринов.
Распространяются также негативные инфоповоды, связанные с миграцией. Некоторые регионы стали более жестко отрабатывать эту повестку, сообщил глава ФАДН. Затрагивается и тема анклавов – мест повышенной концентрации иностранных граждан. Наибольшее недовольство выражают в том числе жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Новосибирской, Свердловской и Калужской областей, сообщил Баринов.
Кроме того, оппоненты прибегают к деструктивному влиянию для повышения протестной активности, используя межнациональную религиозную тематику. Как объяснил Баринов, в таких сообщениях социально-экономические проблемы переводятся в межнациональную плоскость.
Представленные ФАДН показатели по положительной оценке межнациональных отношений, отсутствию дискриминации и уровню гражданской идентичности политолог Александр Немцев считает высокими. Это говорит о том, что в целом российское общество консолидировано и правильно понимает темы межнационального взаимодействия друг с другом, несмотря на попытки раскачать ситуацию из-за рубежа, уточнил он.
Оппоненты работают точечно по субъектам, потому что маленькие сообщества дольше рефлексируют по поводу региональных проблем и происшествий, если они случаются, объяснил Немцев. По его словам, большое количество негативных инфоповодов в Поволжье и на Кавказе объясняется пестрым национальным составом этих регионов, а в Центральном федеральном округе сосредоточен основной миграционный поток. В этих частях страны межнациональная тема является наиболее актуальной, отметил эксперт.
Люди не очень охотно разговаривают на тему межнациональных отношений, полагает политолог Алексей Макаркин. Они могут активно обсуждать ее между собой, но в разговорах с представителями власти стараются не расходиться в оценках с общепринятыми приоритетами, отметил он. Зачастую в таких ситуациях население говорит то, что выглядит правильно и политкорректно с точки зрения государства и общества, сказал эксперт.