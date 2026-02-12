Около 84% россиян положительно оценивают состояние межнациональных отношений

Всего за прошлый год ФАДН выявило более 38 400 негативных информационных поводов в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. Это на 8% больше, чем в 2024 г. – тогда их было около 35 600. Больше всего негативных инфоповодов было зафиксировано в Центральном (около 6600), Приволжском (5500) и Северо-Кавказском федеральных округах (5480). По всей стране более 2500 инфоповодов было связано с событиями за рубежом.