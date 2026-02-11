Адаптационный курс ФАДН в 2025 году охватил более 99 000 мигрантов

К концу октября 2026 г. пилотный проект ФАДН по созданию центров социальной и культурной адаптации иностранных граждан охватил около 55 000 человек. Сейчас он осуществляется в пяти субъектах России – в Республике Саха (Якутия), Татарстане, Хабаровском крае, Кемеровской и Челябинской областях. Руководитель одного из таких центров в Хабаровском крае Александр Ковалев рассказал, что иностранцев чаще всего интересуют вопросы изменения законодательства в сфере миграции, а также проблемы при оформлении документов. Также они обращаются в центр, чтобы пройти бесплатные курсы по русскому языку как иностранному.