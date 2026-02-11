Адаптационный курс ФАДН в 2025 году охватил более 99 000 мигрантов

Адаптационный курс ФАДН в 2025 году охватил более 99 000 мигрантовВ агентстве надеются распространить проект на все регионы России, сейчас он работает в пяти
Курс Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) по адаптации иностранных граждан в России охватил уже более 99 000 человек. Об этом сообщается в материалах агентства по итогам его работы в 2025 г.
В рамках проекта адаптационные центры реализуют вводный курс, а также проводят индивидуальные консультации по различным жизненным ситуациям, в которых могут оказаться мигранты. Курс реализуется на основе материалов лекций «Содействие адаптации трудящихся-мигрантов, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, а также для граждан государств-участников ЕАЭС».
Среди тем, которые освещаются:
порядок въезда в Россию,
сотовая связь,
доступ в интернет,
ответственность за передачу сим-карт,
обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей,
основы поведения с женщинами,
ответственность за участие в экстремистской и террористической деятельности.
Курс также был дополнен 17 просветительскими видеороликами.
«В 2025 году адаптационными центрами в общей сложности проведено 3196 мероприятий по доведению материалов адаптационного курса, которыми охвачено 99 336 иностранных граждан, а также оказана 3351 индивидуальная консультация», – говорится в документе.
Глава ФАДН Игорь Баринов на заседании комитета Госдумы по делам национальностей отметил, что 2026 г. станет ключевым для проекта и определит его судьбу в дальнейшем. Он подчеркнул, что адаптационный курс необходимо распространить на все российские регионы, в том числе мегаполисы и субъекты РФ, которые притягательны для мигрантов, и выразил надежду, что этот год подтвердит необходимость создания адаптационных центров, за основу работы которых возьмут пилот ФАДН.
К концу октября 2026 г. пилотный проект ФАДН по созданию центров социальной и культурной адаптации иностранных граждан охватил около 55 000 человек. Сейчас он осуществляется в пяти субъектах России – в Республике Саха (Якутия), Татарстане, Хабаровском крае, Кемеровской и Челябинской областях. Руководитель одного из таких центров в Хабаровском крае Александр Ковалев рассказал, что иностранцев чаще всего интересуют вопросы изменения законодательства в сфере миграции, а также проблемы при оформлении документов. Также они обращаются в центр, чтобы пройти бесплатные курсы по русскому языку как иностранному.
29 января начальник аналитического управления миграционной службы МВД Александр Пережогин озвучил предварительные данные по числу иностранных граждан, находящихся в России к началу 2026 г. Их число за год упало на 10% – с 6,3 млн до 5,7 млн человек, при этом количество несовершеннолетних иностранных граждан в стране снизилось почти на четверть.