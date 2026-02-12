Для ветеранов спецоперации и их жен процедура ЭКО может стать бесплатной

Для ветеранов спецоперации и их жен процедура ЭКО может стать бесплатнойУ вдов появится право применить вспомогательные репродуктивные технологии после смерти мужа
Ветераны боевых действий и их супруги смогут бесплатно воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиям (ВРТ), в числе которых экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Сейчас эта процедура проводится за счет средств ОМС только при диагностированном бесплодии. В одобренной правкомиссией по законопроектной деятельности (с учетом доработки) инициативе также предлагается сделать бесплатной искусственную инсеминацию. Процедура проводится амбулаторно и имитирует естественный процесс зачатия, но мужские половые клетки вводятся в матку женщины врачами. Об этом «Ведомостям» сообщили три источника: два – близких к комиссии, один – в Белом доме.
Необходимость включить ЭКО в программу госгарантий (т. е. для граждан бесплатно по полису ОМС) авторы законопроекта объясняют двумя причинами. Военнослужащие, уходящие на службу в молодом возрасте, не успевают стать отцами. Еще одна проблема – случаи кастрации российских мужчин украинскими военными, что приводит к утрате репродуктивной функции, говорится в пояснительной записке к законопроекту (копия есть у «Ведомостей»).
Ветераны и их супруги при этом самостоятельно должны будут оплатить забор и хранение биоматериала. Цена за криоконсервацию и годовое хранение мужских половых клеток составляет от 20 000 до 42 500 руб., выяснили «Ведомости» на основе прейскурантов репробанков «Репролаб», «Центр ЭКО» и «Криотоп».
Поправки предлагаются в Семейный кодекс РФ, законы о ветеранах и акты гражданского состояния. Проект разработали первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Елена Перминова, зампредседателя комитета по соцполитике Дарья Лантратова, сенатор Сергей Горняков и др.
Вдовы погибших ветеранов тоже смогут воспользоваться ВРТ, если супруг оставил нотариально заверенное согласие на использование биоматериала, говорится в проекте. Для подтверждения отцовства, если ребенок рождается более чем через 300 дней после смерти супруга, понадобятся свидетельство о браке, нотариальное согласие и медицинское подтверждение использования биоматериала. Это позволит детям получать меры соцподдержки, говорится там же. Порядок применения ВРТ для ветеранов боевых действий и их супругов будет определяться приказом Минздрава РФ, а порядок финансирования – правительством.
Правом на бесплатный забор и хранение биоматериала для применения ВРТ в 2022 г. воспользовались 28 человек, в 2023 г. – 33 человека, в 2024 г. – 31 человек, сказано в финансово-экономическом обосновании к проекту со ссылкой на Главное военно-медицинское управление Минобороны. Средние нормативы затрат на один случай ЭКО в 2025 г. составляют около 110 000 руб., в 2026 г. – почти 115 000 руб., в 2027 г. – около 118 000 руб. То есть в случае принятия законопроекта надо выделять около 3 млн руб. ежегодно, подсчитали авторы.
В отзыве правительство рекомендовало предусмотреть поправки в закон об основах охраны здоровья, так как сейчас ВРТ проводятся только по медпоказаниям. В тексте проекта не прописано, что ветераны и их супруги должны быть бесплодными. Также нормы проекта распространяются на всех ветеранов боевых действий, а затраты приведены только для участников спецоперации. Возможность установления отцовства после смерти потребует внесения поправок в гражданское и пенсионное законодательство, а также будет иметь отсроченные финансово-экономические последствия, которые сейчас трудно оценить, говорится в отзыве.
ЭКО и искусственная инсеминация – это востребованные процедуры, но сейчас они проводятся строго для лечения бесплодия, рассказал «Ведомостям» президент Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ) Владислав Корсак. В России возможность провести ЭКО по ОМС при бесплодии появилась с 2016 г. В базовую программу ВРТ также входит криоконсервация эмбрионов и их перенос в матку женщины.
По словам Корсака, в 2025 г. в стране было выполнено около 180 000 циклов ЭКО. Ассоциация учитывает циклы в государственных и частных клиниках. По данным Фонда ОМС, в 2025 г. было запланировано более 103 000 процедур ЭКО. А общее количество циклов с использованием ВРТ, оплаченных за счет средств ОМС, в 2025 г. составило 104 000, сообщал Корсак на пресс-конференции в феврале. При этом он отметил, что предоставление женам военнослужащих возможности проведения процедур ВРТ – это «прекрасная мера поддержки». Решение о ее использовании должно оставаться за семьей, добавил он.
Только один из трех циклов ЭКО заканчивается беременностью, отмечается в глобальном исследовании трендов развития человеческого потенциала Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. В том числе поэтому женщинам с диагностированным бесплодием по ОМС бесплатно доступно четыре процедуры ЭКО (т. е. с учетом неудачных попыток). Как пояснила «Ведомостям» председатель московского отделения РАРЧ Елена Калинина, эффективность процедуры в том числе зависит от возраста женщины: чем она старше, тем шансы успешного оплодотворения ниже. В текущей версии законопроекта финансирование рассчитано только для одного цикла ЭКО.
Практика посмертного использования репродуктивного материала в данном случае не призвана решать демографические проблемы в масштабах страны, считает член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия»). Цель состоит в том, чтобы в семье погибшего героя, где муж и жена мечтали о рождении ребенка, это чудо действительно произошло, добавила депутат.
В теме посмертной репродукции в РФ остается ряд нерешенных вопросов, отмечает управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Зыкова. Например, законодательство не устанавливает предельных сроков для посмертного использования криоконсервированных половых клеток. По ее словам, остается и риск отказа клиники в проведении процедуры, если при жизни супруги не подписали обоюдное информированное согласие или договор с клиникой, предусматривающий возможность использования биоматериала после смерти. Дети, зачатые после смерти родителя, сейчас также не признаются наследниками по закону, так как момент зачатия или имплантации эмбриона не совпадает с периодом жизни наследодателя, заключила она.