Для ветеранов спецоперации и их жен процедура ЭКО может стать бесплатной

Правом на бесплатный забор и хранение биоматериала для применения ВРТ в 2022 г. воспользовались 28 человек, в 2023 г. – 33 человека, в 2024 г. – 31 человек, сказано в финансово-экономическом обосновании к проекту со ссылкой на Главное военно-медицинское управление Минобороны. Средние нормативы затрат на один случай ЭКО в 2025 г. составляют около 110 000 руб., в 2026 г. – почти 115 000 руб., в 2027 г. – около 118 000 руб. То есть в случае принятия законопроекта надо выделять около 3 млн руб. ежегодно, подсчитали авторы.