Генпрокурор Гуцан обновил программу сотрудничества с турецкими коллегами

Генпрокурор Гуцан обновил программу сотрудничества с турецкими коллегамиКак прошел рабочий визит главы надзорного ведомства в Анкару
Кортеж из черных тонированных внедорожников в терминале VIP столичного турецкого аэропорта 10 февраля встретил московскую делегацию – с первым зарубежным визитом прибыл генеральный прокурор России Александр Гуцан. С трапа авиалайнера в Анкаре главу российского надзорного ведомства теплым объятием встретил его коллега – генеральный прокурор при верховном апелляционном суде Турции Мухсин Шентюрк.
В Анкаре российскую делегацию ждал плотный график встреч: сначала с турецким генпрокурором, затем с министром юстиции Турции Йылмазом Тунчем, с которым планировалось обсудить рамки будущих двусторонних документов. Но внезапно в ночь перед встречей стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о снятии с должности министра юстиции.
К слову, в тот же день в Турции в отставку пришлось уйти главе МВД Али Йерлыкая, который в последнее время был активно вовлечен в процессы против оппозиционных мэров в стране.
Тем не менее 11 февраля рано утром Гуцан отправился на возложение венка в мавзолее основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. После недолгой культурной программы за круглым столом встретились прокуроры России и Турции. «Потенциал нашего сотрудничества не ограничен программой, которую мы сегодня подпишем», – заверил коллегу Гуцан.
По его словам, сейчас достигнуты значимые результаты по линии правовой помощи по уголовным делам, розыску и выдаче преступников.
Гуцан обратил внимание, что с турецкой прокуратурой уже имеется общий подход к разрешению международных проблем, ставших угрозой всему мировому сообществу. В первую очередь, сказал он, речь идет о противодействии терроризму, киберпреступности, нелегальной миграции, наркотрафику и отмыванию денег.
«Программа сотрудничества, которую мы подпишем сегодня, имеет особое значение с точки зрения реализации меморандума, подписанного между странами», – согласился Шентюрк. Стоит напомнить, что основа сотрудничества между ведомствами была заложена в меморандуме о взаимопонимании в январе 2022 г.
Гуцан признался, что российская сторона заинтересована наращивать потенциал для сотрудничества и в других областях, в том числе на базе ведомственных учебных заведений. Он пригласил турецких прокуроров в Университет прокуратуры России на краткосрочные курсы повышения квалификации для иностранных работников.
Встречу с министром юстиции Турции пришлось отложить до следующего визита. Сомнений в том, что она состоится, мало, поскольку минюст в Турецкой Республике является компетентным органом в сфере выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам, а для России, и в особенности Генпрокуратуры, важно, чтобы взаимодействие по выдаче лиц для привлечения к уголовной ответственности или приведения в исполнение приговора суда строилось на конструктивной основе и возникающие вопросы решались в рабочем порядке.
На этом деловая часть закончилась, и начался торжественный обед.