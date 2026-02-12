Генпрокурор Гуцан обновил программу сотрудничества с турецкими коллегами

Встречу с министром юстиции Турции пришлось отложить до следующего визита. Сомнений в том, что она состоится, мало, поскольку минюст в Турецкой Республике является компетентным органом в сфере выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам, а для России, и в особенности Генпрокуратуры, важно, чтобы взаимодействие по выдаче лиц для привлечения к уголовной ответственности или приведения в исполнение приговора суда строилось на конструктивной основе и возникающие вопросы решались в рабочем порядке.