Ключевые отставки и назначения 2025 года

В этом году за рубежом произошло несколько исторических назначений. 8 мая конклав избрал новым папой римским кардинала Роберта Прево. Он стал первым в истории американским понтификом и взял имя Лев XIV. В конце года глава правящей Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити оказалась первой женщиной, занявшей пост премьер-министра этой страны. Это произошло в результате соглашения между ее партией и оппозицией, подписанного 20 октября. По иронии почти сразу после назначения она спровоцировала обострение отношений с Китаем.