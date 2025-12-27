Ключевые отставки и назначения 2025 года

Ключевые отставки и назначения 2025 годаКто из бизнесменов, силовиков, судей и чиновников получил новую работу или потерял старую
В 2025 г. произошло множество громких отставок и назначений как в России, так и в мире. Подводя итоги уходящего года, «Ведомости» напоминают, кому пришлось уйти, а кто сумел подняться повыше.
Силовики и судьи
В 2025 г. четверо из 11 судей КС достигли, как писали «Ведомости», предельного возраста службы – и ушли в отставку. 16 апреля одно из мест занял полномочный представитель президента Владимира Путина в КС Александр Коновалов, который в 2008–2020 гг. возглавлял Министерство юстиции России.
Его назначение вызвало серию перемещений. Освободившееся место полпреда в КС занял секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, а его самого сменил Сергей Глазьев.
Не менее важные перемены затронули Верховный суд, который впервые с 1948 г. возглавил представитель надзора. После смерти Подносовой на пост председателя выдвинулся только один кандидат – генеральный прокурор Игорь Краснов. Он подал заявление в последний день приема заявок 25 августа.
Сам факт того, что судебную систему возглавил генпрокурор, можно считать символическим решением, говорили «Ведомостям» эксперты. «[Перед страной] стоит задача перестройки и обновления судебной системы. Но это крайне сложная и комплексная задача, рассчитанная на годы, а может быть, и на десятилетия», – отмечал вице-президент Федеральной палаты адвокатов Владислав Гриб.
Как и в случае с Коноваловым, переход Краснова в ВС повлек цепочку кадровых перемещений. В ВС сменилось несколько ключевых фигур, включая первого заместителя председателя суда.
Генпрокурором Путин назначил своего полпреда в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, который работал замом Юрия Чайки до 2018 г. В полпредстве его сменил губернатор Тверской области Игорь Руденя, а регион возглавил замруководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев.
В этой цепочке перемещений также мог поучаствовать Дмитрий Козак, которого 18 сентября Владимир Путин освободил от должности заместителя руководителя своей администрации (чиновник ранее курировал управления по приграничному сотрудничеству и межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами). Сообщалось, что соратник главы государства может занять пост полпреда на Северо-Западе, но, по словам источников «Ведомостей», Козак отказался от этого предложения.
Обновление в регионах
Изменения затронули не только судейский, но и губернаторский корпус. 26 марта президент России Владимир Путин предложил главе Оренбургской области Денису Паслеру вернуться в Свердловскую область и возглавить родной для него регион.
Паслер сменил губернатора-долгожителя Евгения Куйвашева, который стоял у руля Свердловской области почти 13 лет. В России осталось всего шесть глав регионов со сравнимым или большим стажем: Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Собянин (Москва), Рустам Минниханов (Татарстан), Рашид Темрезов (Карачаево-Черкесия), Сергей Ситников (Костромская область) и Александр Дрозденко (Ленинградская область).
Вместо Паслера губернатором Оренбургской области стал Евгений Солнцев, который имеет опыт работы в новых регионах. Перед спецоперацией он являлся помощником министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. В июне 2022 г. Солнцев вошел в состав правительства Донецкой народной республики (ДНР). Там чиновник курировал территориальное планирование, жилищную политику, строительный комплекс и транспорт, а в марте 2023-го возглавил кабмин. В разговоре с Путиным он отметил, что получил «колоссальный опыт работы». В дополнение к нему Солнцев окончил шестой поток так называемой школы губернаторов.
Это не единственный пример кадрового перемещения, соответствующего высказываниям Путина о формировании в России новой элиты. В марте свой пост досрочно покинул губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный, а 18 марта врио была назначена бывший премьер Запорожской области Ирина Гехт. Она – вторая женщина в губернаторском корпусе России. Первой является Мария Костюк, потерявшая сына в зоне спецоперации в 2022 г. и ставшая врио главы Еврейской автономной области в ноябре 2024 г. И Костюк, и Гехт выиграли выборы в сентябре 2025-го.
Оборона и дипломатия
23 февраля, прямо в День защитника Отечества, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев стал спецпредставителем Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. После этого он неоднократно занимался организацией и проведением переговоров России с Соединенными Штатами вокруг Украины. В частности, Дмитриев входил в состав российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Саудовской Аравии и во главе с Путиным на Аляске (США).
Кадровые перестановки произошли и в Минобороны. В начале сентября «Ведомости» выяснили, что Минпромторг покидает первый заместитель министра Василий Осьмаков. Он всю жизнь проработал в одном ведомстве, но в 2025 г. неожиданно занял пост замминистра обороны России.
Как выяснилось, Осьмаков сменил генерал-полковника Александра Фомина, который в 2022 и в 2025 гг. входил в переговорную группу с Украиной, но достиг предельного возраста нахождения на службе в 2024-м (затем его продлевали). По сообщениям СМИ, в новой должности Василий Осьмаков также занимается переговорами, в основном с азиатскими странами: Таиландом, Лаосом и Индонезией.
8 ноября Путин освободил от должности замминистра обороны по вопросам материально-технического обеспечения Андрея Булыгу, параллельно назначив его заместителем секретаря Совета безопасности (им трудится с 2024 г. экс-министр Сергей Шойгу). Его прежний пост занял командующий группировкой войск «Юг» генерал-полковник Александр Санчик. «На новом месте работы он использует все свои знания, опыт боевого командира. Это сегодня востребовано», – сказал российский лидер через несколько дней после кадровой перестановки, посетив командный пункт группировки войск «Запад».
Драматичная перестановка
Министр транспорта России Андрей Никитин был назначен на пост 8 июля – на следующий день после того, как стало известно о смерти его предшественника Романа Старовойта. Тот возглавлял Минтранс с мая 2024-го и, предположительно, покончил с собой в день отставки. Как писали «Ведомости» со ссылкой на источники, экс-министр мог пойти на этот шаг из-за перспективы уголовного преследования.
После инцидента пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что произошедшее «не может не шокировать нормальных людей». Новый министр транспорта Никитин в ответ на вопрос «Ведомостей» о предшественнике отметил, что признателен «абсолютно всем» руководителям транспортной отрасли.
Космос и транспорт
6 февраля от должности освободили генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Юрия Борисова (впоследствии стал сенатором от Архангельской области). На его место пришел 39-летний Дмитрий Баканов. Перед назначением он работал в Минтрансе и возглавлял оператора «Роскосмоса» по системам связи, вещания и ретрансляции – компанию «Спутниковая система «Гонец». Проще говоря, внедрял цифровые и космические сервисы в транспортной отрасли.
«Ротация производится, корпорации необходимо динамично развиваться», – пояснил в разговоре со СМИ Дмитрий Песков. По словам экспертов, перед Бакановым стоит задачи не только по модернизации и развитию отрасли, но и по завершению проектов-долгостроев: нового российского пилотируемого корабля, который начали разрабатывать еще в 2009 г., научно-энергетического модуля, который задумывался как первый элемент новой Российской орбитальной станции к 2027 г., космодрома «Восточный» и т. д.
Баканов и сам начал масштабные кадровые движения. Например, он назначил своими заместителями директора самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрия Баранова, экс-вице-президента «Ростелекома» Бориса Глазкова и замминистра цифрового развития Алену Руденко.
Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский в разговоре с «Ведомостями» отметил, что такое перемещение Евгения Дитриха можно назвать вынужденным и спровоцированным изменением статуса самой ГТЛК. По словам собеседников «Ведомостей», ВЭБ.РФ по поручению президента России собирает «под зонтик» все институты развития, к которым в последнее время относится и ГТЛК, ставшая проводником госпрограмм в сфере транспорта и промышленности.
Назначения с видео
17 ноября гендиректором онлайн-кинотеатра Start (примерно 6% рынка) был назначен Илья Алексеев. Ранее он возглавлял департамент развития подписки и роста бизнеса внутри компании и занимал руководящие должности за ее пределами: в российском подразделении шведского музыкального сервиса Spotify и в «МТС медиа». На новой должности он сосредоточится на реализации трехлетней стратегии – на «совершенствовании технологической и продуктовой части платформы» и «развитии партнерской подписки Start».
Компании в сложный момент
Первого зампреда правления Россельхозбанка Кирилла Левина 3 июня избрали новым гендиректором геологоразведочного холдинга «Росгеология». Он находится в госсобственности и выполняет госзаказ на воспроизводство минерально-сырьевой базы страны.
30 июня новым гендиректором «Мечела» назначен Игорь Хафизов. Компания сменила руководителя впервые за 11 лет. Ее покинул Олег Коржов.
В июле «Ведомости» писали, что «Норникель» в первом полугодии снизил производство ключевых для себя металлов: палладия, никеля, меди и платины (на 2–6% год к году). На тот момент старший вице-президент «Норильского никеля» Александр Попов связал снижение показателей с изменением логистики, повышением качества продукции и временным снижением добычи руды во время перехода на отечественное оборудование.
Вскоре топ-менеджер покинул «Норникель». По данным СМИ, он сделал это, написав заявление по собственному желанию. Вместе с тем 26 ноября Попов стал генеральным директором горно-металлургического холдинга «Металлоинвест», который считается крупнейшим производителем железной руды в России и СНГ. Ранее эти обязанности исполнял Олег Крестинин.
Кадровые изменения в «Металлоинвесте» носят плановый характер и связаны с развитием системы управления, рассказали «Ведомостям» представители компании. Крестинин вошел в совет директоров и сосредоточился на стратегических вопросах, а Попов имеет обширный опыт управления промышленными активами в горно-металлургической отрасли, подчеркнули они.
В ноябре также сменился гендиректор на автозаводе «Москвич». Им стала экс-директор по легковым автомобилям ПАО «КАМАЗ» Елена Фролова. Кадровые перемены произошли на фоне падения продаж машин. За 11 месяцев 2025 г. россияне купили около 14 200 автомобилей марки «Москвич» – на 29% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.
Предыдущий топ-менеджер Ханс-Петер Мозер возглавил автозавод «Москвич» в 2023 г. и запустил на нем производство по полному циклу (сварка, окраска, сборка), а также новые модели «Москвич 6» и «Москвич 8». Фролова также знакома со столичным промпредприятием, поскольку входила в его совет директоров, а «КАМАЗ» считается индустриальным партнером автопроизводителя.
По словам его представителей, приоритетными направлениями для нее станут воплощение стратегии «Москвич 2030», коммерческий запуск и развитие новой продуктовой линейки «М» («Москвич М70» и «Москвич М90»), а также обеспечение работы технологического кластера.
Возвращение года
Ограничения против топ-менеджера ввели из-за его занятости «в секторах экономики, которые обеспечивают существенный доход правительству России». Он пытался оспорить санкции через европейские суды еще в сентябре 2022 г. Но решение о его исключении, как пишут СМИ, вынесли только 18 сентября 2024 г.
На момент введения санкций Козицын руководил УГМК около 23 лет (начиная с 1999-го). Несмотря на это он оставил пост генерального директора ради «сохранения стабильности» и во избежание «опосредованного применения санкций к компаниям группы». В России УГМК считается одним из крупнейших производителей цинка и меди. В отсутствие Андрея Козицына пост генерального директора компании занимал председатель совета директоров Эльфат Исмагилов.
МХАТ, наследная академия и потеря синхронного плавания
27 февраля помощника президента Владимира Мединского избрали председателем правления Союза писателей России. Ранее эту должность занимал военный журналист, писатель Николай Иванов. «Возникла необходимость кратно усилить наши возможности по развитию литературного процесса в стране», – заявил он перед тем, как покинуть пост.
После смерти Зураба Церетели 22 апреля вакантным оказался пост президента Российской академии художеств. На общем собрании новым главой академики выбрали внука скончавшегося скульптура Василия Церетели. Правительство утвердило его кандидатуру 24 июня. Параллельно президент присвоил Церетели звание заслуженного деятеля искусств России.
Наиболее громкой отставкой оказалось смещение с должности генерального директора МХАТ им. Горького Владимира Кехмана (29 сентября). Перед этим против него возбудили уголовное дело о растрате при реконструкции старой сцены. Новым генеральным директором назначена Елена Булукова. Ранее она возглавляла Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности Минкультуры России и Центральный театр кукол им. Образцова.
В спорте самыми заметными стали перестановки в руководстве сборной России по синхронному плаванию. 10 ноября Татьяна Покровская, возглавлявшая ее с 1998-го, покинула пост главного тренера команды и стала советником председателя Федерации водных видов спорта России, а новым тренером – ее воспитанница, семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.
Отставки и назначения в мире
В этом году за рубежом произошло несколько исторических назначений. 8 мая конклав избрал новым папой римским кардинала Роберта Прево. Он стал первым в истории американским понтификом и взял имя Лев XIV. В конце года глава правящей Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити оказалась первой женщиной, занявшей пост премьер-министра этой страны. Это произошло в результате соглашения между ее партией и оппозицией, подписанного 20 октября. По иронии почти сразу после назначения она спровоцировала обострение отношений с Китаем.
В то же время Албания стала первой страной в мире, где искусственный интеллект назначили министром. Его зовут Диэлла (в переводе с албанского – «солнечный свет»). Новый министр курирует в правительстве государственные закупки.
В остальном многие из назначений проходили с заминками. 6 мая Фридрих Мерц стал канцлером Германии только со второй попытки. В первом туре голосования он не смог набрать необходимого для назначения количества голосов, получив только 310 из 316 требующихся.
Нетривиальная ситуация сложилась во Франции. 8 сентября парламент отказал премьер-министру страны Франсуа Байру в доверии из-за планов сократить бюджет за счет соцрасходов. Вскоре президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул на пост главы правительства нового кандидата – своего соратника Себастьяна Лекорню. Неожиданно тот покинул кресло всего через 27 дней, так и не приступив к своим обязанностям. Президент Макрон переназначил его еще раз, предварительно проведя консультации с парламентом. В итоге Лекорню смог сформировать новое правительство только к 16 октября.
Самым резонансным кадровым изменением за рубежом оказалась отставка экс-руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, состоявшаяся 28 ноября. Она последовала после того, как в его доме провели обыски сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Портал Axios назвал решение об отставке Ермака политическим землетрясением или идеальным штормом, а представитель МИД России Мария Захарова – всего лишь пиар-ходом.