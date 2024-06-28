Владимир Путин встретился с выпускниками шестого потока «школы губернаторов»Среди его участников был один глава региона и двое врио руководителей субъектов
Президент Владимир Путин по видеоконференцсвязи провел встречу с выпускниками шестого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС, так называемой «школы губернаторов». Сами выпускники собрались в мастерской управления «Сенеж». Вместе с ними там были ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Бывшие ученики шестого потока собрались перед экраном в ожидании президента. Из «школы губернаторов» выпустились уже действующие главы регионов, депутаты, сенаторы, замминистры – всего 79 человек.
К примеру, на шестом потоке учились два «свеженазначенных губернатора» – врио главы Кузбасса Илья Середюк и врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Учился на потоке и действующий губернатор – глава Саратовской области Роман Бусаргин. Также среди учеников – четверо депутатов Госдумы, трое сенаторов, пятеро замминистров. Представляли участники 33 региона.
Администрацию президента на курсе представляли пять человек. Кроме того на этом потоке были топ-менеджеры и сотрудники корпораций – Сбербанка, «Ростелекома», Дом.РФ и др.
Президент поздравил их всех с окончанием обучения. Он напомнил, что проект стартовал в 2017 г. – и за это время через него прошли 463 человека, из которых 57 были назначены главами регионов.
Путин заявил, что служение людям предполагает ответственность, поэтому и требования, и ожидания – высокие. Он назвал три особенности «школы губернаторов»: чередование обучения и практики, наставники обучающихся – управленцы высшей квалификации, а также что сами выпускники были соавторами учебного курса и по ходу обучения могли корректировать его содержание.
Глава государства отметил, что ряд участников шестого потока в процессе обучения получили новые назначения. По его словам, «школа губернаторов» лишь один из элементов системы отбора кадров, и он напомнил, что в ноябре 2023 г. была запущена «школа мэров» (подготовка муниципального резерва), а в марте 2024 г. – «Время героев» для отбора управленцев среди участников спецоперации.
Перед президентом как раз выступили двое недавно назначенных врио глав регионов – Середюк и Смирнов. Оба до назначения были первыми зампредами правительств на Кузбассе и в Курской области соответственно, и оба поблагодарили Путина за назначение. С ними президент отдельную встречу в ходе ротации губернаторов не проводил – в этих двух регионах прошлые главы были назначены членами правительства.
Середюк заявил, что надо «сохранить тот темп», который задал прошлый глава Кузбасса Сергей Цивилев, назначенный министром энергетики. Он пообещал, что в случае победы на сентябрьских выборах взять в команду двух человек с Кузбасса, которые сейчас обучаются на программе «Время героев». Смирнов говорил, что подгруппа, в которой он был, защищалась и писала итоговую работу в Курской области по демографии. И он дал поручение правительству региона доработать и утвердить областную стратегию развития демографии до 2050 г.
Одной из выступавших стала замминистра науки Ольга Петрова, которая рассказала, что является «ярким примером» того, как работают социальные лифты в стране. В частности, за 22 года работы в университете прошла путь от ассистента до проректора, затем после участия в проекте «Цифровой прорыв» стала министром образования Нижегородской области, а после этого перешла в Минобрнауки. Президент спросил в шутку, не считает ли она понижением – переход с поста министра в нижегородском правительстве на пост замминистра в федеральном.
После этого Путин отметил, что «хотели объединить Министерство просвещения, то есть школьное образование, и Министерство высшего, среднего образования, науки в одни блок». «Ведомости» 9 апреля писали со ссылкой на источники писали о том, что такая идея обсуждается. Петрова отметила, что сейчас Минобрнауки и Минпросвещения курирует один вице-премьер, а это позволяет «убирать барьеры и решать те задачи, которые стоят».
В завершении мероприятия вопрос задала депутат Госдумы от «Справедливой России» Марины Ким. Она спросила у президента, почему в стране нет женщин-губернаторов (30 мая ушла в отставку Наталья Комарова, глава ХМАО): «Просто мы все тесты сдали, оценки получили, все прошли, готовы тоже». Вопрос, правда, прозвучал странновато от человека, который стал депутатом Госдумы всего лишь 5 июня этого года, то есть три недели назад, – Ким получила мандат экс-депутата Вадима Белоусова. «Каждому из нас нужно над собой работать, видимо, это и мое тоже упущение», – сказал Владимир Путин.
Он пообещал, что «поработает на этот счет», заявив, что по «очень многим направлениям женщины демонстрируют блестящие результаты». Хотя президент отметил, что было бы ошибкой по гендерному принципу отбирать людей на должности, это следует делать по «личным и деловым качествам». Ким уже было не остановить: «Кстати я баллотировалась в губернаторы Хабаровского края, заняла второе место».
По окончании мероприятия Владимир Путин сказал, что каждый из участников потока будет «в поле зрения правительства и администрации президента». Обучение на шестом потоке началось с сентября 2023 г. Всего программа включала семь модулей: «Глобальные тренды: вызовы и возможности для России», «Развитие лидерского потенциала», «Цифровое развитие в условиях глобальных вызовов», «Современные технологии публичного управления», региональная стажировка, «Успешные практики социально-экономического развития региона» и «Эффективные коммуникации» (и защита проектов).