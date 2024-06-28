Владимир Путин встретился с выпускниками шестого потока «школы губернаторов»

Середюк заявил, что надо «сохранить тот темп», который задал прошлый глава Кузбасса Сергей Цивилев, назначенный министром энергетики. Он пообещал, что в случае победы на сентябрьских выборах взять в команду двух человек с Кузбасса, которые сейчас обучаются на программе «Время героев». Смирнов говорил, что подгруппа, в которой он был, защищалась и писала итоговую работу в Курской области по демографии. И он дал поручение правительству региона доработать и утвердить областную стратегию развития демографии до 2050 г.