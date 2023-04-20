Вслед за «школой губернаторов» появится «школа мэров»

Выпускниками четырех потоков стали 305 человек. Например, за последние шесть лет 49 глав регионов и врио глав регионов обучались по программе кадрового резерва – она и была прозвана «школой губернаторов». Последним врио главы региона, прошедшим обучение по этой программе, был выходец с Ямала, премьер-министр ДНР Виталий Хоценко, которого 29 марта президент назначил в Омскую область. Также среди выпускников программы кадрового управленческого резерва трое занимают посты министров в правительстве России, еще 41 человек – заместители федеральных министров.