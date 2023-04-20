Вслед за «школой губернаторов» появится «школа мэров»Власти объявят о программе подготовки кадров муниципального уровня
20 апреля на заседании президентского совета по развитию местного самоуправления (МСУ) объявят о создании «школы мэров» по аналогии со «школой губернаторов» в РАНХиГС. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника, близких к администрации президента. Проведет заседание совета, как ранее писали «Ведомости», президент Владимир Путин.
В «школе мэров» будут учить управленцев, которые потенциально могут возглавить крупные муниципалитеты, говорит один из собеседников. «Это должно компенсировать нехватку квалифицированных кадров в МСУ, о которой периодически заходит речь», – отмечает собеседник. Другой источник «Ведомостей» говорит, что обучение будет проходить при РАНХиГС. Также возможно обучение местных управленцев в мастерской управления «Сенеж».
Отдельное обсуждение на заседании совета может коснуться и тех, кто возвращается со спецоперации. Поскольку на местах ощущается дефицит муниципальных служащих, рассматривается вариант найти кадровый резерв среди бывших военных, которые демобилизуются из зоны боевых действий, отметил собеседник. Это лидеры общественного мнения, которые при «должном обучении» могут помочь системе, считает собеседник.
Накануне заседания президент обновил состав президиума совета и самого совета. В него включили и. о. ректора РАНХиГС, гендиректора платформы «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, полпреда президента в ЦФО Игоря Щеголева и полпреда в УрФО Владимира Якушева. Президент увеличил региональную часть совета, включив туда в том числе врио главы ЛНР Леонида Пасечника и врио главы ДНР Дениса Пушилина.
Сейчас в «школе губернаторов» завершает обучение пятый поток слушателей, шестой поток начнет учебу летом. После прихода в 2016 г. на пост первого замруководителя администрации Сергей Кириенко стал уделять большое внимание тому, чтобы управленцы и политики проходили обучение по программе кадрового резерва. Президент в 2017 г. поручил запустить такую программу кадрового управленческого резерва в Высшей школе госуправления РАНХиГС.
Выпускниками четырех потоков стали 305 человек. Например, за последние шесть лет 49 глав регионов и врио глав регионов обучались по программе кадрового резерва – она и была прозвана «школой губернаторов». Последним врио главы региона, прошедшим обучение по этой программе, был выходец с Ямала, премьер-министр ДНР Виталий Хоценко, которого 29 марта президент назначил в Омскую область. Также среди выпускников программы кадрового управленческого резерва трое занимают посты министров в правительстве России, еще 41 человек – заместители федеральных министров.
Заседание совета по развитию МСУ будет приурочено к отмечаемому 21 апреля Дню местного самоуправления. «Ведомости» 11 апреля писали, что на совете будет обсуждаться проблема нехватки качественных управленцев в системе МСУ. Кириенко 14 февраля на марафоне «Муниципальный диалог» Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления говорил о том, что нужно выстроить подготовку кадров муниципального уровня по аналогии с системой подготовки резерва для регионального и федерального уровней.
Создание «школы мэров» – это заявка внутриполитического блока администрации президента на более активную работу с кадрами, наряду со «школой губернаторов» и продвижением в вузы, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «О том, насколько должности мэров имеют серьезное политическое значение, можно спорить», – говорит эксперт. Но мэрами можно ограничивать влияние губернаторов, отмечает он.
Сейчас по закону есть три способа избрания мэра: прямые выборы, выборы депутатами муниципального парламента из своего состава и выборы депутатами из числа кандидатов, отобранных в ходе конкурса. Прямые выборы мэров остались всего в пяти административных центрах – Абакане, Хабаровске, Якутске, Анадыре, Улан-Удэ. За последний год их отменили в Новосибирске и Томске.