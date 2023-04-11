Владимир Путин объявит о новой системе подготовки кадров на местах

Владимир Путин объявит о новой системе подготовки кадров на местахПрезидент 20 апреля проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
Приурочено заседание будет к отмечаемому 21 апреля Дню местного самоуправления. Сейчас одна из главных проблем МСУ – это нехватка качественных управленцев, т. е. кадровая проблема на местах, говорит один из собеседников «Ведомостей». На заседании совета должны, по его словам, обсуждать, с одной стороны, необходимость появления дополнительных компетенций у местных чиновников, а с другой – повышение престижа муниципальной службы.
«Ведомости» направили запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. Другой источник отмечает, что кадровый вопрос в МСУ – давняя проблема и «она актуализировалась к выборам». Местные чиновники ожидают, что им расскажут об улучшении материального положения, а также введут грантовую схему для поддержки «муниципальных команд» – т. е. самых успешных управленцев, говорит собеседник «Ведомостей».