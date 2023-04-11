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Владимир Путин объявит о новой системе подготовки кадров на местах

Президент 20 апреля проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
Елена Мухаметшина
Владимир Путин готов погрузиться в проблемы местных чиновников / Евгений Разумный / Ведомости

Приурочено заседание будет к отмечаемому 21 апреля Дню местного самоуправления. Сейчас одна из главных проблем МСУ – это нехватка качественных управленцев, т. е. кадровая проблема на местах, говорит один из собеседников «Ведомостей». На заседании совета должны, по его словам, обсуждать, с одной стороны, необходимость появления дополнительных компетенций у местных чиновников, а с другой – повышение престижа муниципальной службы.

«Ведомости» направили запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. Другой источник отмечает, что кадровый вопрос в МСУ – давняя проблема и «она актуализировалась к выборам». Местные чиновники ожидают, что им расскажут об улучшении материального положения, а также введут грантовую схему для поддержки «муниципальных команд» – т. е. самых успешных управленцев, говорит собеседник «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных