Владимир Путин объявит о новой системе подготовки кадров на местах

Приурочено заседание будет к отмечаемому 21 апреля Дню местного самоуправления. Сейчас одна из главных проблем МСУ – это нехватка качественных управленцев, т. е. кадровая проблема на местах, говорит один из собеседников «Ведомостей». На заседании совета должны, по его словам, обсуждать, с одной стороны, необходимость появления дополнительных компетенций у местных чиновников, а с другой – повышение престижа муниципальной службы.