Ведущие вузы России получат субсидии на создание «Государства для людей»Чиновников на их базе обещают научить «клиентоцентричности»
Минобрнауки готовится выделить субсидии для МГУ, РАНХиГС, Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова и СПбГУ на программу обучения госслужащих внедрению и применению принципов и стандартов клиентоцентричности. Обучение будет реализовано в рамках федерального проекта «Государство для людей» госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика». Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Как сообщается на сайте Минэкономразвития, куратором федерального проекта «Государство для людей» является зампред правительства – руководитель аппарата Дмитрий Григоренко, его руководителем – статс-секретарь – замминистра экономического развития Алексей Херсонцев. В качестве одной из целей проекта указан «клиентоцентричный подход в организациях, ассоциируемых гражданами с государством, [который] обеспечит удовлетворение реальных потребностей граждан и бизнеса без необходимости поиска «нужного кабинета» или услуги». 22 сентября 2022 г. в пресс-службе Минэкономразвития со ссылкой на Херсонцева сообщили, что все госорганы должны внедрить клиентоцентричный подход к 2024 г.
Пилотный проект был запущен в конце 2021 – начале 2022 г., в нем участвовали восемь федеральных органов власти – Минэкономразвития, Минфин, Минцифры, Минтруд, ФНС, Росимущество, Роспатент и Росаккредитация, а также пять регионов – Московская, Липецкая, Тульская, Самарская и Нижегородская области. 9 марта 2023 г. пресс-служба министерства сообщала, что правительство создало межведомственную рабочую группу по внедрению клиентоцентричности в государственное управление. Всего были утверждены 24 жизненные ситуации, которые включают около 800 государственных услуг, сообщали в правительстве. Там отметили, что в 2022 г. все министерства и ведомства приняли «основополагающие документы проекта», также были проведены три модуля стратсессии для руководящего состава госорганов. В 2023 г. планируется обучить не менее 6000 сотрудников федеральных и региональных органов власти.
«Реализация инициативы будет способствовать снижению административных и временных издержек при ведении предпринимательской деятельности, а также обеспечит повышение уровня доверия граждан, делового и экспертного сообществ к органам государственной власти», – отмечал представитель пресс-службы Минэкономразвития.
Как рассказала «Ведомостям» зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко, «Государство для людей» реализуется с 2012 г. «Уже более 10 лет вузы занимаются повышением квалификации государственных служащих», – отметила депутат. По ее словам, содержание программ разрабатывается самими вузами при взаимодействии с Минэкономразвития – в частности, в РАНХиГС ее курирует Высшая школа государственного управления.
Эта программа рассчитана на обычных госслужащих, не претендующих на лидирующие позиции, в отличие от участников «Лидеров России», говорит первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. «Клиентоцентричность нужна на всех уровнях, которые общаются с населением, и это более широкая аудитория госслужащих», – отмечает он.
В обучении госслужащих потребность высока, поскольку они должны уметь работать со всеми появляющимися сервисами, но качество этих программ различается от Москвы к регионам, говорит профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. «Изменения очень высокого темпа – это владение современными информационными системами. Госслужащие должны уметь работать на них, – указала Абанкина. – В их квалификацию нужно все время вкладываться». При этом эксперт подчеркнула, что существующих программ едва хватает на сохранение квалификации госслужащих, а на опережение «действовать не хватает сил».
«Ведомости» направили запросы в Минобрнауки, МГУ, РАНХиГС и СПбГУ.