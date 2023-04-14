Ведущие вузы России получат субсидии на создание «Государства для людей»

Пилотный проект был запущен в конце 2021 – начале 2022 г., в нем участвовали восемь федеральных органов власти – Минэкономразвития, Минфин, Минцифры, Минтруд, ФНС, Росимущество, Роспатент и Росаккредитация, а также пять регионов – Московская, Липецкая, Тульская, Самарская и Нижегородская области. 9 марта 2023 г. пресс-служба министерства сообщала, что правительство создало межведомственную рабочую группу по внедрению клиентоцентричности в государственное управление. Всего были утверждены 24 жизненные ситуации, которые включают около 800 государственных услуг, сообщали в правительстве. Там отметили, что в 2022 г. все министерства и ведомства приняли «основополагающие документы проекта», также были проведены три модуля стратсессии для руководящего состава госорганов. В 2023 г. планируется обучить не менее 6000 сотрудников федеральных и региональных органов власти.