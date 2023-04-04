В федеральных ведомствах проведен мониторинг поведения сотрудников

В федеральных ведомствах был проведен мониторинг эмоционального состояния сотрудников. Об этом рассказали два участника семинара для вице-губернаторов по внутренней политике 29-31 марта. Охват этого «исследования» составил 2 млн человек, большинство из которых проверку прошли, говорят источники «Ведомостей». Но у 1,5%, или 33 000 чиновников выявлены несоответствия служебному поведению, как правило, связанные с поведением в социальных сетях. По словам одного из источников «Ведомостей», помимо всего прочего, в федеральных ведомствах выявили и «оппозиционные настроения»: более 30 000 человек «некорректно вели себя в соцсетях», к примеру были подписаны на сторонников Алексея Навального (включен в список экстремистов Роскомнадзора).