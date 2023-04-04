В федеральных ведомствах проведен мониторинг поведения сотрудников

В федеральных ведомствах проведен мониторинг поведения сотрудниковОтветственные за контроль чиновники скоро появятся и в регионах
В федеральных ведомствах был проведен мониторинг эмоционального состояния сотрудников. Об этом рассказали два участника семинара для вице-губернаторов по внутренней политике 29-31 марта. Охват этого «исследования» составил 2 млн человек, большинство из которых проверку прошли, говорят источники «Ведомостей». Но у 1,5%, или 33 000 чиновников выявлены несоответствия служебному поведению, как правило, связанные с поведением в социальных сетях. По словам одного из источников «Ведомостей», помимо всего прочего, в федеральных ведомствах выявили и «оппозиционные настроения»: более 30 000 человек «некорректно вели себя в соцсетях», к примеру были подписаны на сторонников Алексея Навального (включен в список экстремистов Роскомнадзора).
Работа по контролю за «эмоциональным климатом» в федеральных госорганах началась с весны 2022 г., она закреплена за ответственными заместителями руководителей ведомств, отмечает один из источников «Ведомостей». О том, что в ведомствах появятся заместители, за которыми закреплена работа по информационно-политической работе, весной 2022 г. писал «Коммерсантъ». Издание сообщало, что их задачей станет выстраивание системы внутренних коммуникаций, через которые чиновников можно будет информировать о внутриполитической повестке, а также «мониторинг эмоционального климата и настроений в коллективе».
Собеседник «Ведомостей» также подтверждал: полномочия так называемых «замполитов» возложили на действующих заместителей руководителей ведомств. Сейчас такие сотрудники, по сведениям «Ведомостей», есть в 31 федеральном госоргане. Но в планах, по словам близкого к администрации президента собеседника «Ведомостей», работу масштабировать минимум до 56 ведомств. Большая часть из них, уточняет он, гражданские.
«Речь идет о госслужбе. И во всем мире есть определенные этические нормы, которые касаются поведения людей, находящихся на различных должностях в исполнительной власти. В законодательной власти главная цель – политическое представительство, и там могут быть разные политические взгляды. А на госслужбе карьерные чиновники получают полномочия от избранного руководителя, за программу и политические приоритеты которого голосовали граждане», – говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин.
Поэтому, принимая решение работать в органах госвласти, надо придерживаться определенных этических норм, полагает он: «Те, кто приходит из политики на посты в исполнительной власти, зачастую приостанавливают членство в партии. А этический кодекс охватывает разные сферы, в том числе и публичную демонстрацию собственной политической позиции, и довольно странно с 10 до 18 находиться в служебном кабинете какого-либо органа власти, а личное время посвящать оппозиционной деятельности».
В январе «Ведомости» писали, что нелояльных россиян вычищает из базы своих сторонников «Единая Россия». Это коснулось тех, кто не поддерживает в соцсетях боевые действия. А РБК в сентябре 2022 г. сообщал, что из сторонников «Единой России» убирали также тех, кто в соцсетях «ставил лайки, к примеру, Алексею Навальному».
Акцент проверке рядов не случайный. На сотрудников федеральных госорганов возлагается надежда во время избирательной кампании – «как тренировочного 2023 года, так и основного 2024 года», отмечает близкий к администрации президента собеседник «Ведомостей».
К примеру, говорит источник «Ведомостей», в федеральных органах власти на местах также должны появиться замполиты, которые вместе с вице-губернаторами по внутренней политике займутся формированием региональных «проектных офисов».
Ответственные чиновники должны, с одной стороны, проводить работу по улучшению социального самочувствия коллективов территориальных органов и подведомственных организаций (в том числе корректировать потребности через соцопросы и т. д.). «Нужно думать о человекоцентричности и бытовом удобстве служащих», – говорит источник, близкий к Старой площади. Должны они выполнить и другую задачу к предстоящим выборам: чтобы люди не просто голосовали, но и прониклись идеологической составляющей, которая формируется и составляется на федеральном уровне.
Как уточняет собеседник «Ведомостей» в одном из регионов, это нормальная практика: штабы, которые позволяют донести «верные сигналы» до людей на местах, работают во время каждой кампании.
Для людей, отвечающих за идеологическое направление, также проводят обучение. В пятницу в Общественной палате, где обсуждался новый учебный курс для студентов «Основы российской государственности», замруководителя общества «Знание» Антон Сериков говорил, что в 2022 г. их организация проводила обучающие семинары для проректоров по молодежной политике и воспитательной работе, а в этом году они планируют провести семинары для проректоров по образовательной деятельности.