Чиновники обсудили целевые показатели для выборов президента

Еще один участник семинара говорит, что региональные чиновники ориентируются не только на явку в 70%, но и на результат в 75%. О таком же ориентире сообщили источники «Коммерсанта» и РБК, знакомые с ходом семинара. При этом, как сказал «Ведомостям» один из участников мероприятия, важно не просто получить результат, но и подтвердить его легитимность: «Контроль будет определяться поствыборными опросами».