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Политика

Чиновники обсудили целевые показатели для выборов президента

И идеологию кампании 2024 года
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Андрей Гордеев / Ведомости

На семинаре в «Сенеже» 29-31 марта руководство внутриполитического блока Кремля рассказало профильным вице-губернаторам, что предстоящая кампания по выборам президента будет по сути «референдумного типа». По словам одного из участников мероприятия, это объясняется чиновниками администрации президента (АП) так: внутри страны рейтинг главы государства очень высокий, а общество консолидировано.

«Основная идеологема в нынешней ситуации заключается в том, что все [и так] идут за президентом», – говорит он. В данном случае вопрос только в том, какой будет явка, отмечает этот источник «Ведомостей»: «Она должна быть соизмерима или выше предыдущей». Явка в 2018 г. была 67,5%, а результат Владимира Путина 76,7%. Обсуждение явки подтверждает и еще один собеседник «Ведомостей».

Еще один участник семинара говорит, что региональные чиновники ориентируются не только на явку в 70%, но и на результат в 75%. О таком же ориентире сообщили источники «Коммерсанта» и РБК, знакомые с ходом семинара. При этом, как сказал «Ведомостям» один из участников мероприятия, важно не просто получить результат, но и подтвердить его легитимность: «Контроль будет определяться поствыборными опросами».

Чиновники внутриполитического блока Кремля разного ранга рассказывали про необходимость соблюдения четырех разных KPI для территорий. Это обеспечение победы пропрезидентских сил, снижение уровня протестного потенциала, обеспечение общественно-политической устойчивости, а также обеспечение роста уровня доверия к президенту. В совокупности это должно дать позитивный эффект в 2024 г.

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Одна из частей семинара была посвящена «идеологическому контуру кампании». Об этом (в том числе образе будущего) рассказал начальник управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, а его заместитель Борис Рапопорт говорил о достижениях главы государства в контексте «было/стало/будет». Идеология президентской кампании будет строиться на трех тезисах: возможности (то есть надежда), традиции (уверенность), достижения (гордость), рассказывает один из собеседников «Ведомостей».

Семинары для вице-губернаторов позволяют непублично транслировать базовые смыслы кампании, включая «красные линии», выявлять эффективные и адекватные ситуации, технологии, реализовывать обучающие программы, говорит гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

По характеру президентская кампания будет близка к референдумной, говорит он: «Ожидаемые доминирующие темы «единства», «сплочения» и «общего врага» в сочетании с очень высоким рейтингом Владимира Путина и применением дистанционного электронного голосования, вероятно, приведут к результату главного кандидата свыше 80%». В таких условиях кандидаты от оппозиции, вероятно, будут ориентироваться на ограниченные нишевые кампании, добавляет он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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