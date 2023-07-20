Кроме «школы губернаторов» и «школы мэров» появится «школа учителей»

По ее словам, сейчас в России нужно около 22 000 человек для работы в школе, причем есть статистика, для каких регионов сколько необходимо учителей и управленцев в образовании. Правительство понимает, какой набор сейчас в вузы и колледжи на педагогические специальности, и готово сформировать пул заявок, РСВ же может помочь «своими ресурсами», а кроме того, это будет своего рода переподготовка кадров, сказала вице-премьер.