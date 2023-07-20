Кроме «школы губернаторов» и «школы мэров» появится «школа учителей»АНО «Россия – страна возможностей» предложила создать кадровый резерв в образовании
По аналогии со «школой губернаторов» будет запущена не только «школа мэров», но и «школа учителей» – кадровый резерв в системе российского образования. Она коснется тех, кто работает в дошкольном, школьном, среднем специальном образовании, а также управленцев из системы педагогических вузов. Идею о создании такого кадрового резерва высказала на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» (РСВ) с участием президента Владимира Путина финалистка конкурса «Флагманы образования» Кристина Копотилова.
В 2023 г. был запущен третий конкурс для педагогов «Флагманы образования», который проводит РСВ, напомнил гендиректор РСВ Алексей Комиссаров. Копотилова заявила, что победители профессиональных конкурсов в сфере образования вроде «Флагманов образования», «Учителя года», «Директора года», «Первого учителя» – «это педагоги, которые создают наше будущее, они его растят и воспитывают».
Поэтому она предложила сформировать единый кадровый резерв в системе образования, «который позволит участникам назначаться на вакантные должности в любых регионах России». Для этого кадрового резерва она предложила разработать образовательную программу «по аналогии с губернаторской школой». «Мы убеждены, что такая программа сможет профессионально усилить будущих управленцев в образовании», – сказала Копотилова.
Ее идею поддержала вице-премьер Татьяна Голикова, сказав, что «кадры, особенно для сельских и отдаленных населенных пунктов, очень важны». «То, что сейчас предлагается, можно было бы заблаговременно отрабатывать с ребятами, с молодыми людьми и заранее профессионально ориентировать на то, где нам такие кадры необходимы», – сказала Голикова.
По ее словам, сейчас в России нужно около 22 000 человек для работы в школе, причем есть статистика, для каких регионов сколько необходимо учителей и управленцев в образовании. Правительство понимает, какой набор сейчас в вузы и колледжи на педагогические специальности, и готово сформировать пул заявок, РСВ же может помочь «своими ресурсами», а кроме того, это будет своего рода переподготовка кадров, сказала вице-премьер.
«Если эти три источника соединятся, то, работая с коллегами, мы сможем подбирать [кадры] для начальной работы и, естественно, если более высокая подготовка и переподготовка, то уже и в рамках управленческих кадров для школы – и не только для школы, но и для средних специальных учебных заведений, детских садов», – отметила она. Присутствовавший на наблюдательном совете РСВ Путин идею нового кадрового резерва поддержал.
Президент в 2017 г. поручил запустить программу кадрового управленческого резерва в Высшей школе госуправления РАНХиГС, так называемую «школу губернаторов». В июне закончил обучаться пятый поток. Около 50 человек, которые обучались по этой программе, возглавили российские регионы. А в июне 2023 г. по итогам Совета по развитию местного самоуправления, который в апреле проводил президент, было подписано поручение о создании аналогичной «школы мэров» – программы подготовки кадрового резерва в сфере местного самоуправления.
В части программы обучения управленцев в сфере образования реализация планируется с участием ведущих экспертов из РАНХиГС, Академии Минпросвещения России, мастерской управления «Сенеж» и других организаций, владеющих передовыми технологиями, сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы РСВ. «Это позволит профессионально усилить корпус управленцев в сфере образования. Планируется, что программа будет максимально практикоориентированной и будет знакомить слушателей с лучшими практиками и решениями в сфере образования», – сказал собеседник. По его словам, новый резерв будет касаться подготовки специалистов в сфере дошкольного и среднего образования.
Сейчас на региональном и муниципальном уровнях создаются кадровые резервы, в том числе в сфере образования, объясняют в РСВ: «Локальные, а по сути, «закрытые» кадровые резервы не позволяют педагогам и управленцам из других муниципалитетов или регионов претендовать на вакантные должности». В условиях наличия вакантных должностей в регионах страны «единый отраслевой кадровый резерв под руководством Минпросвещения будет содействовать оперативному взаимодействию работодателя и специалиста», заявляет представитель РСВ. При создании кадрового резерва будут учитываться достижения педагогов и управленцев в федеральных профессиональных конкурсах.
Проректор Финансового университета Александр Сафонов напоминает, что кадровый резерв специалистов в сфере образования уже существует в системе Минобрнауки. В 2023 г. переподготовку в его рамках прошло 80 человек, отбор осуществлялся посредством тестирования через платформу РСВ, а профильная подготовка осуществлялась в Государственном университете управления. По словам Сафонова, это связано со спецификой профессиональной подготовки кандидатов на управленческие должности в системе науки и высшего образования.
Новая инициатива будет использоваться для подготовки управленческих кадров в системе среднего профессионального образования и для школ, говорит он. При этом Сафонов отмечает, что управление коллективами в сфере образования – это сложный процесс, требующий знания тонкостей образовательной сферы и опыта работы в ней. В противном случае возникнут издержки назначения на должности руководителей, не разбирающихся в процессе эффективного обучения детей, заключил он.