Глава НАО Бездудный сообщил о переходе на другую работу

Глава НАО Бездудный сообщил о переходе на другую работуОн трудился в округе шесть лет
Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный объявил о переходе на новую работу. Об этом он рассказал в опубликованном видеообращении в своем Telegram-канале.
По словам политика, он шесть последних лет трудился в округе. А его работа в Заполярье стала настоящей школой жизни.
Бездудный заявил, что его теперь ждет новая работа, но часть его души и сердца навсегда останется в НАО, где северное сияние, бескрайняя тундра, мороз.
«Желаю тундровому краю развития и процветания, а всем жителям здоровья и побольше поводов для гордости за Ненецкий автономный округ», – сказал политик в обращении к жителям региона.
13 марта «Ведомости» сообщали о том, что в ближайший месяц ожидается несколько губернаторских отставок. По информации источников, отставки могут затронуть регионы, в которых в этом году не планируются выборы. Среди субъектов РФ, где обсуждается возможная смена руководителей, собеседники назвали Чувашию, Ленинградскую, Костромскую области и Карелию.
У Бездудного же заканчивался первый срок полномочий. Один из собеседников, близких к АП, говорил, что к главе НАО до этого были вопросы, но позже они были сняты.