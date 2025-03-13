В ближайшие месяцы ожидается несколько губернаторских отставок

Ситников и Дрозденко возглавляют регионы с 2012 г., Кондратьев – с 2015 г. Несколько источников не исключают, что в ходе весенней ротации Ситников и Дрозденко могут покинуть свои посты. Сейчас по этим губернаторам, у которых до сих пор не было встреч с президентом, идет обсуждение их дальнейшей судьбы в АП, говорит один из собеседников. 12 февраля «Ведомости» писали со ссылкой на источники, близкие к региональной администрации Костромской области, что Ситников может вновь пойти на выборы. Все три «старожила» сохранят свои посты, уверен один из источников «Ведомостей», близких к АП.