В ближайшие месяцы ожидается несколько губернаторских отставок

В ближайшие месяцы ожидается несколько губернаторских отставокОни могут затронуть в том числе тех глав регионов, чьи полномочия истекают после 2025 года
Вскоре может состояться несколько перестановок среди губернаторов, рассказали четыре близких к администрации президента (АП) источника «Ведомостей». Отставки могут затронуть и те регионы, где в этом году не должно быть плановых выборов, говорят два собеседника. Источники «Ведомостей» утверждают, что изменения будут точечными. Среди тех субъектов РФ, в которых могут смениться губернаторы, собеседники называют, в частности, Чувашию, Ленобласть, Костромскую область и Карелию.
К настоящему времени Владимир Путин встретился с восемью из 13 губернаторов, которые осенью 2025 г. должны пойти на новый срок. Практически на всех встречах главы регионов попросили президента поддержать их выдвижение на выборы. Пока зависла ситуация с главой Чувашии Олегом Николаевым (единственный представитель «Справедливой России» в губернаторском корпусе), губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым и главой Ненецкого автономного округа Юрием Бездудным (избирается региональным парламентом).
Ситников и Дрозденко возглавляют регионы с 2012 г., Кондратьев – с 2015 г. Несколько источников не исключают, что в ходе весенней ротации Ситников и Дрозденко могут покинуть свои посты. Сейчас по этим губернаторам, у которых до сих пор не было встреч с президентом, идет обсуждение их дальнейшей судьбы в АП, говорит один из собеседников. 12 февраля «Ведомости» писали со ссылкой на источники, близкие к региональной администрации Костромской области, что Ситников может вновь пойти на выборы. Все три «старожила» сохранят свои посты, уверен один из источников «Ведомостей», близких к АП.
У Бездудного и Николаева заканчивается первый срок полномочий. Двое собеседников, близких к АП, говорят, что высока вероятность, что главы НАО и Чувашии сохранят свои посты. К Бездудному ранее были вопросы, но на данный момент они сняты, замечает один из источников «Ведомостей». Другой источник говорит, что все же возможна отставка главы Чувашии.
Впрочем, обсуждаются и те, чей срок полномочий истекает после 2025 г. 17 февраля «Ведомости» писали, что обсуждается отставка главы Свердловской области Евгения Куйвашева (работает с 2012 г., переизбирался в 2023 г.): по словам источников, ротация может быть связана с переводом Куйвашева на федеральный уровень – и пройти она может не весной, а осенью этого года. Еще трое собеседников «Ведомостей» говорят о том, что под вопросом судьба на нынешнем посту главы Карелии Артура Парфенчикова, срок полномочий которого истекает в 2027 г.
В феврале внепланово в отставку ушел только губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Он стал замминистра транспорта, а врио главы региона спустя месяц был назначен первый вице-губернатор Александр Дронов.
Часть отставок губернаторов состоялась осенью 2024 г.: Евгений Первышов стал врио главы Тамбовской области, Юрий Слюсарь – Ростовской, Ростислав Гольдштейн – Коми, Мария Костюк – Еврейской автономной области. В декабре врио губернатора Курской области стал Александр Хинштейн. Всем им предстоит избираться на выборах в сентябре 2025 г.
Отставки губернаторов обычно происходят по совокупности причин – потеря управляемости, конфликты, в том числе с силовиками и крупными федеральными игроками, плохие рейтинги, говорит политолог Александр Кынев. В последние годы федеральный центр консервативен, к примеру, в прошлом году перемены были связаны в основном с формированием правительства, напоминает он. По мнению эксперта, судьба Ситникова под вопросом, поскольку он давно возглавляет субъект: «Что касается Дрозденко, то Ленинградская область – регион особый, поэтому тут должны быть веские причины для смены губернатора». Кроме того, федеральный центр не особо стремится одарить парламентскую оппозицию регионами, поэтому и обсуждается судьба Николаева, рассуждает Кынев. «Вокруг Кондратьева есть некоторый негатив. Но вряд ли к нему есть особые претензии в Москве. Краснодарский край – сложный регион, и вряд ли федеральный центр захочет сейчас там менять губернатора, чтобы рисковать управляемостью», – заключает он.
Решающую роль при перестановках губернаторов играют интересы федеральных элит, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «И всегда возможны единичные отставки, которые можно объяснить слабым рейтингом власти в регионе или возрастом губернатора». Часть глав регионов иногда идет на повышение, если, например, открываются вакансии в правительстве, отмечает он. Может быть и обратный процесс: «Такие решения имеют пакетный характер, их может оказаться много, а может не быть совсем».
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов