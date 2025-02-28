В Костромской и Новосибирской областях могут пройти непростые для власти выборы

В Костромской и Новосибирской областях могут пройти непростые для власти выборыЕдинороссы проанализировали кампании 2025 года
Единороссы выявили потенциально сложные для партии региональные выборы 2025 г., последнего перед думской кампанией 2026 г. Этот год для «Единой России» может оказаться более простым, чем прошлые. К территориям «красной зоны» отнесены всего два региона – Костромская и Новосибирская области, рассказали «Ведомостям» два источника в «Единой России».
Перед региональными выборами в партии традиционно составляют «светофор». Субъекты РФ, где пройдут избирательные кампании, делят на «красные» (сложные кампании), «желтые» (могут быть трудности или были в прошлые годы) и «зеленые» (простые).
В «красные» попадают те регионы, где будут выборы сразу нескольких уровней. Как раз одним из таких регионов в этом году является Костромская область – там будут выбирать губернатора, депутатов заксобрания и гордумы региональной столицы. Здесь традиционно бывают сложности на выборах, говорит один из источников «Ведомостей». В Новосибирской области будут выбирать депутатов законодательного собрания и гордумы административного центра субъекта Федерации.
Еще двумя регионами, где пройдут одновременно три кампании, станут Калужская область и Коми. Калужская область отнесена к «зеленым», а Коми – к «желтым» регионам. В Коми после назначения туда врио губернатора Ростислава Гольдштейна ситуация для партии улучшилась, говорит источник «Ведомостей».
К «желтым» кроме Коми отнесены губернаторские выборы также в Иркутской, Курской, Ростовской, Архангельской, Новгородской, Тамбовской областях. Также «желтого» цвета кампании в заксобрания Курганской, Челябинской, Воронежской областей. Включены в эту категорию и регионы, где будут выбирать депутатов гордум административных центров, – Ростовская, Владимирская, Воронежская, Тамбовская, Ульяновская, Самарская, Томская, Орловская и Ивановская области.
«Красные» муниципалитеты
К «красным» отнесли некоторые муниципальные выборы – в Хакасии, Якутии и Забайкалье, а также в Дагестане, где будут избирать мэра Махачкалы – его утверждают депутаты городского собрания.
По словам собеседника, вряд ли на выборах в этих регионах будут проблемы, просто сейчас регионы отнесены к зоне повышенного внимания.
Остальные крупные кампании в регионах отнесены к «зеленым».
Секретарь генсовета партии Владимир Якушев в январе говорил журналистам, что особого внимания требуют выборы в Коми, Калужской, Костромской, Новосибирской областях. «Не бывает легких кампаний. Каждая кампания в меняющихся условиях требует повышенного внимания», – говорит член президиума генсовета «Единой России» Сергей Перминов.
Единороссы зачастую перестраховываются со «светофором», переоценивая риски, чтобы потом представить в более выгодном свете результаты выборов, заявил «Ведомостям» политолог Александр Кынев. «В Костромской области огромная периферия, поэтому снижение явки даст необходимый партии результат. В Новосибирской области особых рисков тоже нет. Там часть оппозиции уехала, коммунистам свойственно соглашательство, а ЛДПР и «Справедливая Россия» всегда договариваются. Какое-то время назад были инвестиции от застройщиков в политиков, не связанных с «Единой Россией», но сейчас некому вкладывать средства в кампанию», – говорит эксперт.
Оценки рисков для «Единой России» на осенних выборах имеют предварительный характер, считает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Во многом они опираются на объективные оценки партийных рейтингов, учитывают проблемы на прежних выборах. Хотя в некоторых случаях риски выглядят преувеличенными». Но ясно, что партия принимает во внимание и возможные трения в элитах, в том числе при смене власти, полагает эксперт: «И это можно считать не прогнозом, а сигналом – партийное руководство дает понять, что видит внутриэлитные конфликты».
В целом же, как отмечает Кынев, «даже в сильно протестных регионах единороссы в последние годы получали результат на 15–20% выше, чем был, к примеру, на выборах в Госдуму 2021 г. или до этого».