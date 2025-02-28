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В Костромской и Новосибирской областях могут пройти непростые для власти выборы

Единороссы проанализировали кампании 2025 года
Елена Мухаметшина
Александр Кряжев / РИА Новости
Александр Кряжев / РИА Новости

Единороссы выявили потенциально сложные для партии региональные выборы 2025 г., последнего перед думской кампанией 2026 г. Этот год для «Единой России» может оказаться более простым, чем прошлые. К территориям «красной зоны» отнесены всего два региона – Костромская и Новосибирская области, рассказали «Ведомостям» два источника в «Единой России».

Перед региональными выборами в партии традиционно составляют «светофор». Субъекты РФ, где пройдут избирательные кампании, делят на «красные» (сложные кампании), «желтые» (могут быть трудности или были в прошлые годы) и «зеленые» (простые).

В «красные» попадают те регионы, где будут выборы сразу нескольких уровней. Как раз одним из таких регионов в этом году является Костромская область – там будут выбирать губернатора, депутатов заксобрания и гордумы региональной столицы. Здесь традиционно бывают сложности на выборах, говорит один из источников «Ведомостей». В Новосибирской области будут выбирать депутатов законодательного собрания и гордумы административного центра субъекта Федерации.

Еще двумя регионами, где пройдут одновременно три кампании, станут Калужская область и Коми. Калужская область отнесена к «зеленым», а Коми – к «желтым» регионам. В Коми после назначения туда врио губернатора Ростислава Гольдштейна ситуация для партии улучшилась, говорит источник «Ведомостей».

К «желтым» кроме Коми отнесены губернаторские выборы также в Иркутской, Курской, Ростовской, Архангельской, Новгородской, Тамбовской областях. Также «желтого» цвета кампании в заксобрания Курганской, Челябинской, Воронежской областей. Включены в эту категорию и регионы, где будут выбирать депутатов гордум административных центров, – Ростовская, Владимирская, Воронежская, Тамбовская, Ульяновская, Самарская, Томская, Орловская и Ивановская области.

«Красные» муниципалитеты

К «красным» отнесли некоторые муниципальные выборы – в Хакасии, Якутии и Забайкалье, а также в Дагестане, где будут избирать мэра Махачкалы – его утверждают депутаты городского собрания.
По словам собеседника, вряд ли на выборах в этих регионах будут проблемы, просто сейчас регионы отнесены к зоне повышенного внимания. 

Остальные крупные кампании в регионах отнесены к «зеленым».

Секретарь генсовета партии Владимир Якушев в январе говорил журналистам, что особого внимания требуют выборы в Коми, Калужской, Костромской, Новосибирской областях. «Не бывает легких кампаний. Каждая кампания в меняющихся условиях требует повышенного внимания», – говорит член президиума генсовета «Единой России» Сергей Перминов.

Единороссы зачастую перестраховываются со «светофором», переоценивая риски, чтобы потом представить в более выгодном свете результаты выборов, заявил «Ведомостям» политолог Александр Кынев. «В Костромской области огромная периферия, поэтому снижение явки даст необходимый партии результат. В Новосибирской области особых рисков тоже нет. Там часть оппозиции уехала, коммунистам свойственно соглашательство, а ЛДПР и «Справедливая Россия» всегда договариваются. Какое-то время назад были инвестиции от застройщиков в политиков, не связанных с «Единой Россией», но сейчас некому вкладывать средства в кампанию», – говорит эксперт. 

Оценки рисков для «Единой России» на осенних выборах имеют предварительный характер, считает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Во многом они опираются на объективные оценки партийных рейтингов, учитывают проблемы на прежних выборах. Хотя в некоторых случаях риски выглядят преувеличенными». Но ясно, что партия принимает во внимание и возможные трения в элитах, в том числе при смене власти, полагает эксперт: «И это можно считать не прогнозом, а сигналом – партийное руководство дает понять, что видит внутриэлитные конфликты».

В целом же, как отмечает Кынев, «даже в сильно протестных регионах единороссы в последние годы получали результат на 15–20% выше, чем был, к примеру, на выборах в Госдуму 2021 г. или до этого».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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