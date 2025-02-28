В Костромской и Новосибирской областях могут пройти непростые для власти выборы

Единороссы зачастую перестраховываются со «светофором», переоценивая риски, чтобы потом представить в более выгодном свете результаты выборов, заявил «Ведомостям» политолог Александр Кынев. «В Костромской области огромная периферия, поэтому снижение явки даст необходимый партии результат. В Новосибирской области особых рисков тоже нет. Там часть оппозиции уехала, коммунистам свойственно соглашательство, а ЛДПР и «Справедливая Россия» всегда договариваются. Какое-то время назад были инвестиции от застройщиков в политиков, не связанных с «Единой Россией», но сейчас некому вкладывать средства в кампанию», – говорит эксперт.