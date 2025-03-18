Чем известен Юрий Бездудный

13 мая 2020 г. на тот момент врио губернаторов НАО и Архангельской области Юрий Бездудный и Александр Цыбульский подписали меморандум о намерении создать единый субъект федерации. Оба региона образуют собой так называемую «матрешку» (НАО, являясь самостоятельным субъектом федерации, входит в состав Архангельской области). Предполагалось, что в том же году состоится референдум об объединении. После подписания меморандума в НАО начались протесты местных жителей. В итоге НАО в 2020 г. стал единственным регионом, где большинство избирателей проголосовали против поправок в Конституцию. После голосования Бездудный заявил, что вопрос с объединением с Архангельской областью закрыт и больше не обсуждается.