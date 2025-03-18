Чем известен Юрий Бездудный

Чем известен Юрий БездудныйГлава Ненецкого автономного округа объявил о досрочной отставке
18 марта глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный сообщил о переходе на новую работу, однако не уточнил, на какую именно. Что о нем известно – в материале «Ведомостей».
Кто такой Юрий Бездудный
Бездудный Юрий Васильевич родился 1 мая 1969 г. в Брянской области. В 1991 г. окончил Орловское высшее военное командное училище связи имени М.И. Калинина, в 2001 г. – Орловскую региональную академию государственной службы. Также является выпускником Московского психолого-социального института и РАНХиГС. Имеет диплом мастера делового администрирования (MBA).
С 1997 по 2007 г. проходил военную службу в органах государственной безопасности. С 2007 по 2012 г. работал заместителем главы администрации Брянска. В 2013 г. ушел в бизнес, заняв должность вице-президента ООО «Интерактивный банк». В 2014 г. Бездудный вернулся на муниципальную службу, получив пост заместителя главы администрации Одинцовского района Московской области. 18 марта 2019 г. был назначен заместителем губернатора Ненецкого автономного округа (НАО).
2 апреля 2020 г. президент России Владимир Путин назначил Бездудного врио губернатора Ненецкого автономного округа. 13 сентября 2020 г. на очередной сессии собрания депутатов НАО был избран губернатором сроком на пять лет. Кандидатуру Бездудного поддержали 14 из 16 депутатов. Бездудный занимает пост секретаря Ненецкого регионального отделения «Единой России».
Несостоявшееся объединение НАО и Архангельской области
13 мая 2020 г. на тот момент врио губернаторов НАО и Архангельской области Юрий Бездудный и Александр Цыбульский подписали меморандум о намерении создать единый субъект федерации. Оба региона образуют собой так называемую «матрешку» (НАО, являясь самостоятельным субъектом федерации, входит в состав Архангельской области). Предполагалось, что в том же году состоится референдум об объединении. После подписания меморандума в НАО начались протесты местных жителей. В итоге НАО в 2020 г. стал единственным регионом, где большинство избирателей проголосовали против поправок в Конституцию. После голосования Бездудный заявил, что вопрос с объединением с Архангельской областью закрыт и больше не обсуждается.