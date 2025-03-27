Кто такой Евгений Солнцев

В сентябре 2015 г. назначен заместителем начальника дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта, курировал развитие Байкало-Амурской магистрали. Через год возглавил дирекцию по комплексной реконструкции железных дорог. В марте 2019 г. покинул этот пост по собственному желанию. До 2022 г. работал помощником министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. 28 декабря 2020 г. награжден почетным знаком Минстроя.