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Кто такой Евгений Солнцев

Экс-глава правительства ДНР стал врио губернатора Оренбургской области
Михаил Спиридонов
Вячеслав Прокофьев / РИА Новости
Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

26 марта Владимир Путин встретился с председателем правительства Донецкой народной республики Евгением Солнцевым и предложил ему должность временно исполняющего обязанности губернатора Оренбургской области. Указ о назначении опубликован на сайте Кремля. 28 марта Евгений Солнцев будет представлен правительству региона и депутатам заксобрания.

Образование

Солнцев Евгений Александрович родился 28 сентября 1980 г. в Воронеже. В 2002 г. окончил Воронежский государственный технический университет, получив квалификацию инженера-строителя по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В 2010 г. защитил диссертацию на тему «Методические основы территориально-пространственного развития объектов олимпийских поселений (на примере транспортной инфраструктуры олимпийских объектов Сочи)» в Московском государственном строительном университете, став кандидатом технических наук.

В 2016 г. Евгений Солнцев завершил программу профессиональной переподготовки по курсу «Корпоративный лидер» для руководителей холдинга РЖД. Годом позже он прошел специализированную подготовку по программе «Работы по осуществлению строительного контроля» в Государственной академии профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы.

Является выпускником шестого потока «школы губернаторов» – программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы на базе Высшей школы государственного управления при РАНХиГС.

Карьерный путь

Солнцев начал работать сразу после университета в строительной сфере – на должностях мастера и прораба. С 2004 по 2006 г. занимал пост заместителя начальника, а затем – заместителя управляющего строительно-монтажного треста «Желдортрест». В 2006–2007 гг. возглавлял управлением проекта ГУП № 2 специализированного бюро по внедрению проектных методов управления. 

В 2007–2008 гг. работал заместителем управляющего по строительству – начальником управления строительством «Спецмостотрест» (филиал  ОАО «Росжелдорстрой»). С февраля по июль 2008 г. руководил производственно-техническим управлением в ОАО «Росжелдорстрой».

С 2008 по 2014 г. возглавлял службу заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта на Черноморском побережье юга России. В течение года (июль 2014 г. – сентябрь 2015 г.) руководил иркутской группой заказчика по строительству железнодорожных объектов в составе дирекции по комплексной реконструкции железных дорог.

В сентябре 2015 г. назначен заместителем начальника дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта, курировал развитие Байкало-Амурской магистрали. Через год возглавил дирекцию по комплексной реконструкции железных дорог. В марте 2019 г. покинул этот пост по собственному желанию. До 2022 г. работал помощником министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. 28 декабря 2020 г. награжден почетным знаком Минстроя. 

8 июня 2022 г. Евгений Солнцев вошел в состав правительства Донецкой народной республики (ДНР), заняв пост заместителя председателя. Уже 11 ноября того же года его повысили до первого заместителя. Курировал ключевые направления развития региона: территориальное планирование, жилищную политику, строительный комплекс, ЖКХ, транспортную инфраструктуру. В марте 2023 г. назначен на пост председателя правительства ДНР.

Входит в состав президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» в ДНР. Награжден орденом Почета (2014), почетной грамотой президента РФ (2018).

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Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

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