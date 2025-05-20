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Экс-глава «Роскосмоса» Юрий Борисов стал сенатором от Архангельской области

Указ подписал глава региона
Ведомости

Экс-гендиректор госкорпорации «Роскосмоса» Юрий Борисов назначен сенатором от Архангельской области. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Цыбульский, о чем он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, решение принято в рамках формирования нового состава Совета Федерации.

«Уверен, что опыт Юрия Ивановича, его глубокое понимание процессов в оборонно-промышленном комплексе, науке и высоких технологиях будут востребованы в интересах Архангельской области на федеральном уровне», – подчеркнул Цыбульский.

О том, что Борисов станет сенатором от Архангельской области, 19 мая писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, указ был подписан в тот же день. Назначение будет действовать до конца срока полномочий Цыбульского в сентябре 2025 г., уточняла газета. Один из собеседников говорил, что переход Борисова в Совет Федерации может быть связан со стремлением «перестраховаться на фоне разворачивающихся в корпорации проверок».

Борисов занимал пост гендиректора «Роскосмоса» с 15 июля 2022 г. по 6 февраля 2025 г. До этого он был вице-премьером по вопросам оборонно-промышленного комплекса и заместителем министра обороны по военно-техническому обеспечению и политике Вооруженных сил РФ в области госзакупок и создания вооружений. После его отставки главой «Роскосмоса» стал бывший замглавы Минтранса Дмитрий Баканов.

Другой экс-гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин с 23 сентября 2023 г. является сенатором от Запорожской области. Согласно его публикациям, чаще всего Рогозин находится в зоне спецоперации.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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