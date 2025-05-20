Экс-глава «Роскосмоса» Юрий Борисов стал сенатором от Архангельской области

О том, что Борисов станет сенатором от Архангельской области, 19 мая писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, указ был подписан в тот же день. Назначение будет действовать до конца срока полномочий Цыбульского в сентябре 2025 г., уточняла газета. Один из собеседников говорил, что переход Борисова в Совет Федерации может быть связан со стремлением «перестраховаться на фоне разворачивающихся в корпорации проверок».