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«Коммерсантъ»: Юрий Борисов займет пост сенатора от Архангельской области

Ранее он возглавлял «Роскосмос»
Ведомости

Бывший генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов станет сенатором от Архангельской области. Соответствующий указ глава региона Александр Цыбульский подписал 19 мая, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным издания, назначение будет действовать до конца срока полномочий Цыбульского (сентябрь 2025 г.). На официальном правовом портале указ пока не опубликован. Как сообщил газете один из источников, причиной перехода Борисова в Совет Федерации может быть стремление «перестраховаться на фоне разворачивающихся в корпорации проверок».

Юрий Борисов был генеральным директором «Роскосмоса» с 15 июля 2022 г. по 6 февраля 2025 г. До этого назначения он также занимал должность вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса и заместителя министра обороны по военно-техническому обеспечению и политике Вооруженных сил РФ в области госзакупок и создания вооружений. После отставки «Роскосмос» возглавил Дмитрий Баканов, который ранее был замглавы Минтранса.

Другой бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин занимает пост сенатора от Запорожской области с 23 сентября 2023 г. Его делегировал в парламент губернатор региона Евгений Балицкий. Сам Рогозин, согласно его публикациям, чаще всего находится в зоне проведения спецоперации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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