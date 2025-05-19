«Коммерсантъ»: Юрий Борисов займет пост сенатора от Архангельской области

Юрий Борисов был генеральным директором «Роскосмоса» с 15 июля 2022 г. по 6 февраля 2025 г. До этого назначения он также занимал должность вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса и заместителя министра обороны по военно-техническому обеспечению и политике Вооруженных сил РФ в области госзакупок и создания вооружений. После отставки «Роскосмос» возглавил Дмитрий Баканов, который ранее был замглавы Минтранса.