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Бывший куратор систем связи «Роскосмоса» перешел в Минтранс

Бывший гендиректор АО «Спутниковая система «Гонец» (единый оператор по системам связи, вещания и ретрансляции госкорпорации «Роскосмос») Дмитрий Баканов перешел в Министерство транспорта, где занял пост директора департамента цифровой трансформации, рассказали «Ведомостям» два источника на рынке услуг связи. Это новый департамент, говорит собеседник «Ведомостей», близкий в ведомству.

В министерстве он займется внедрением инноваций в транспортный комплекс, в том числе в железнодорожный, авиационный и морской, говорит один из собеседников: «Соответствующие приказы уже подписаны, он выйдет на работу в ближайшее время». Сам Баканов на звонки «Ведомостей» не ответил.

В конце июля источники «Ведомостей» сообщали о грядущих изменениях в руководстве АО «Спутниковая система «Гонец». И, в частности, о том, что компанию покинет ее президент Дмитрий Баканов. Он возглавил «Гонец» в 2012 г. и был одним из самых молодых топ-менеджеров отраслевых компаний. По словам одного из источников, близких к «Роскосмосу», Баканов возглавил организацию в сложный период, когда она была на грани банкротства, а к предыдущему руководству были предъявлены претензии со стороны правоохранительных органов.

В 2017 г. «Гонец» вошел в проект международной телекоммуникационной системы связи OneWeb, создав СП «УанВэб» с 40%-ной российской долей участия. Это СП должно было получить эксклюзивное право на предоставление услуг беспроводного интернета в России, но против развертывания наземных станций, необходимых для работы OneWeb, на территории страны выступила ФСБ.