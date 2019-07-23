За спутниковой системой «Гонец» присмотрит бывший топ-менеджер «Ильюшина»

Бывший первый замгендиректора «Ильюшина» Павел Черенков станет президентом компании «Спутниковая система “Гонец”» «Ил»

Как стало известно «Ведомостям», в ближайшее время у АО «Спутниковая система “Гонец”», являющегося единым оператором по системам связи, вещания и ретрансляции госкорпорации «Роскосмос», сменится руководство. Компанию покинет президент Дмитрий Баканов, рассказали руководители двух предприятий космической промышленности: он подал заявление об увольнении по собственному желанию, юридически все будет оформлено на ближайшем заседании совета директоров «Гонца». «Он переходит на госслужбу», – добавил один из собеседников «Ведомостей», уточнив, что новым руководителем компании станет бывший топ-менеджер ПАО «Ил» Павел Черенков, работавший в авиационной отрасли вместе с Алексеем Рогозиным (сыном нынешнего гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина). Баканов и Черенков от комментариев отказались, официальный представитель госкорпорации заявил, что кадровые перестановки в «Роскосмосе» комментируют «только после прохождения необходимых корпоративных процедур».

Дмитрий Баканов возглавляет «Гонец» с 2012 г. и является одним из самых молодых топ-менеджеров отраслевых компаний. Он возглавил ее в сложный период, когда фирма находилась на грани банкротства, а к предыдущему руководству были предъявлены претензии со стороны правоохранительных органов, говорит источник «Ведомостей», близкий к «Роскосмосу». В этих условиях он смог убедить руководство отрасли сохранить в федеральной космической программе финансирование системы низкоорбитальной спутниковой системы связи «Гонец» (что позволило со временем нарастить состав ее группировки до 12 аппаратов), получить в операторство спутниковую систему «Луч» (отвечает за ретрансляцию данных с ракет-носителей семейства «Союз» и разгонных блоков «Фрегат»), а также завести в компанию частных инвесторов (51% владеет Роскосмос, остальное иным акционерам: 20% — АО «Бизнес-сфера», 14,5% — ООО «Научно-исследовательский центр технологий телематики», 14,5% — ООО «Энтел-транспорт»). В 2017 г. «Гонец» вошел в проект международной телекоммуникационной системы связи OneWeb путем создания СП «УанВэб», с 40%-ной российской долей участия. Это СП должно было получить эксклюзивное право на предоставление услуг беспроводного интернета в России, однако против развертывания наземных станций, необходимых для работы OneWeb, на территории страны выступила ФСБ. По данным спецслужбы, OneWeb может нести «угрозу национальной безопасности», поскольку отсутствуют гарантии в том, что она не несет «разведывательного характера».

На сегодняшний день вопрос о судьбе OneWeb находится в подвешенном состоянии, говорит источник «Ведомостей» в аппарате правительства: высокопоставленные федеральные чиновники, руководство «Роскосмоса» и ФСБ до сих пор не могут прийти к консенсусу. Павел Черенков приходит в компанию не для решения вопроса OneWeb, это не его компетенция, говорит сотрудник аппарата правительства: окончательно поставить точку возможно только на самом высоком уровне – на заседании Совбеза или профильном совещании у президента Владимира Путина.

Основной задачей в «Гонце» нового руководителя станет адаптация одноименной системы низкоорбитальной спутниковой связи к системе связи и дистанционного зондирования Земли под названием «Сфера», говорит источник «Ведомостей», близкий к госкорпорации. Этот проект был анонсирован Путиным во время последней «Прямой линии», в «Роскосмосе» этот вопрос курирует первый замгендиректора Юрий Урличич, уточняет собеседник «Ведомостей»: «Группировку “Гонцов” необходимо модернизировать, поэтому ЦНИИМашу (головной научный институт госкорпорации,— «Ведомости») дано задание определиться с обликом космических аппаратов низкоорбитальной системы связи нового поколения. Для этого будет открыта новая опытно-конструкторская работа». После этого «Гонец» будет позиционироваться как составная часть инфраструктуры «Сферы». Развертывание системы из 640 малых спутников анонсировано на 2022 г.