И. о. президента Российской академии художеств назначили Василия Церетели

Василий Церетели сменил на посту своего деда – президента РАХ Зураба Церетели, который скончался в возрасте 91 года в ночь на 22 апреля. Причиной смерти стала остановка сердца. 23 апреля в храме Христа Спасителя в Москве состоялись отпевание и церемония прощания с известным скульптором. На мероприятии присутствовали его родные, друзья, коллеги, поклонники творчества, а также представители общественных и политических кругов. Среди пришедших проститься были уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, глава Сбербанка Герман Греф и генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст.