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И. о. президента Российской академии художеств назначили Василия Церетели

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Вице-президент Российской академии художеств (РАХ) Василий Церетели назначен исполняющим обязанности президента организации. Об этом сообщили в пресс-службе РАХ.

Такое решение принял президиум Российской академии художеств. Оно будет в силе до выборов президента.

«Внеочередное выборное общее собрание членов Российской академии художеств назначено на 19 мая», – сообщили в пресс-службе академии (цитата по ТАСС).

Василий Церетели сменил на посту своего деда – президента РАХ Зураба Церетели, который скончался в возрасте 91 года в ночь на 22 апреля. Причиной смерти стала остановка сердца. 23 апреля в храме Христа Спасителя в Москве состоялись отпевание и церемония прощания с известным скульптором. На мероприятии присутствовали его родные, друзья, коллеги, поклонники творчества, а также представители общественных и политических кругов. Среди пришедших проститься были уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, глава Сбербанка Герман Греф и генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст.

На следующий день гроб с телом Зураба Церетели был доставлен в Тбилиси. 26 апреля скульптор был похоронен в Дидубийском пантеоне.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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