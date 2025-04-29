И. о. президента Российской академии художеств назначили Василия Церетели
Вице-президент Российской академии художеств (РАХ) Василий Церетели назначен исполняющим обязанности президента организации. Об этом сообщили в пресс-службе РАХ.
Такое решение принял президиум Российской академии художеств. Оно будет в силе до выборов президента.
«Внеочередное выборное общее собрание членов Российской академии художеств назначено на 19 мая», – сообщили в пресс-службе академии (цитата по ТАСС).
Василий Церетели сменил на посту своего деда – президента РАХ Зураба Церетели, который скончался в возрасте 91 года в ночь на 22 апреля. Причиной смерти стала остановка сердца. 23 апреля в храме Христа Спасителя в Москве состоялись отпевание и церемония прощания с известным скульптором. На мероприятии присутствовали его родные, друзья, коллеги, поклонники творчества, а также представители общественных и политических кругов. Среди пришедших проститься были уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, глава Сбербанка Герман Греф и генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст.
На следующий день гроб с телом Зураба Церетели был доставлен в Тбилиси. 26 апреля скульптор был похоронен в Дидубийском пантеоне.