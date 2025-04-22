Как в России отреагировали на смерть художника Зураба Церетели

«Мне повезло знать его с лучших сторон, а их было в избытке. Безусловно счастливую судьбу Зураба определил его характер. Он страстно любил жизнь – цветы, солнце, детей (для которых, сколько был в силах, проводил бесплатные мастер-классы), вкусную еду, красивых женщин... И сочность красок на его бесчисленных полотнах, а живописцем он был крайне самобытным, – от этого яростного обожания всего сущего. Зурабу есть что показать, представ перед Всевышним, – перефразируя человека, который наряду со многими мог оценить его врожденную щедрость. Об остальном не сегодня. Остальное свидетельствует о том, что требовать надо с заказчиков. Вкусом должен обладать заказчик – в первую очередь».