Как в России отреагировали на смерть художника Зураба Церетели

Как в России отреагировали на смерть художника Зураба ЦеретелиИзвестный во всем мире скульптор умер в возрасте 91 года, его похоронят в Грузии
Президент Российской академии художеств, архитектор и скульптор Зураб Церетели умер 22 апреля. Ему был 91 год. Как сообщил помощник художника-монументалиста Сергей Шагулашвили, причиной смерти стала остановка сердца. Его похоронят 27 апреля в родном Тбилиси рядом с могилой супруги Инессы Андроникашвили.
В течение своего жизненного пути Церетели смог создать богатое творческое наследие, ставшее известным не только в России, но и далеко за ее пределами. Он является автором множества монументов, среди них мемориал «Детям Беслана» и 98-метровый памятник Петру I на Москве-реке, скульптура «Добро побеждает зло» перед зданием ООН в Нью-Йорке, «Разрушить стену недоверия» в Лондоне, памятник «Слеза скорби» жертвам теракта в США 11 сентября 2001 г. в Нью-Джерси. Церетели был главным художником-оформителем XXII летних Олимпийских игр в Москве в 1980 г., главным проектировщиком Мемориального комплекса на Поклонной горе и главным художником в проекте реконструкции столичного храма Христа Спасителя. Он также основал Московский музей современного искусства, где служил директором.
«Ведомости» выяснили, как на смерть Церетели отреагировали в России.
«Его работы – отражение не только высочайшего мастерства, но и присущей ему гражданственности, преданности общечеловеческим принципам. Уход Зураба Константиновича – невосполнимая утрата. Его огромный вклад в искусство навсегда останется частью отечественной и мировой культуры».
«Ярчайшая личность, его имя неразрывно связано с развитием отечественного и мирового монументального и художественного искусства. Масштабное творческое наследие Зураба Константиновича стало неотъемлемой частью культурного облика современности, воплощением глубокого патриотизма, силы духа и любви к искусству».
«Имя Зураба Церетели стало символом масштабного, бескомпромиссного искусства, живо откликающегося на вызовы времени. В его произведениях точность формы сочетается с глубоким гуманистическим посылом. <...> Для Московского музея современного искусства Зураб Константинович был не только основателем, но и живым сердцем институции. Благодаря его усилиям ММОМА стал первым государственным музеем в России, полностью посвященным современному искусству, а его деятельность – важной частью культурного диалога между художниками, обществом и временем».
«Он создал огромное наследие и внес огромнейший вклад в просвещение, можно сказать, продвижение нашего советского государства и нашей страны, и Грузии, и других стран. Его скульптуры являются достоянием, <...> являются памятью, допустим, даже монумент «Слеза скорби», посвященный 11 сентября. Это объединяет человечество всего мира, которое помнит о трагедии терроризма. <...> Зураб Константинович последние недели, последние дни находился в своей мастерской. Он до последнего момента рисовал».
«Мне повезло знать его с лучших сторон, а их было в избытке. Безусловно счастливую судьбу Зураба определил его характер. Он страстно любил жизнь – цветы, солнце, детей (для которых, сколько был в силах, проводил бесплатные мастер-классы), вкусную еду, красивых женщин... И сочность красок на его бесчисленных полотнах, а живописцем он был крайне самобытным, – от этого яростного обожания всего сущего. Зурабу есть что показать, представ перед Всевышним, – перефразируя человека, который наряду со многими мог оценить его врожденную щедрость. Об остальном не сегодня. Остальное свидетельствует о том, что требовать надо с заказчиков. Вкусом должен обладать заказчик – в первую очередь».
«Художник с мировым именем, общественный деятель, который не знал ни границ, ни преград в деле укрепления мира и поддержки творчества. Настоящий народный дипломат. <...> Он будет жить не только в наших сердцах, но и своих работах: в витражах и эмалях, украшающих загранучреждения, в памятниках и скульптурах, установленных в разных уголках планеты, в моих любимых сочных цветах и букетах, которые он безудержно рисовал».
«Выдающийся зодчий, художник, наставник, педагог, видный общественный деятель – его жизненный путь является примером беззаветного служения искусству, просвещению, делу сбережения историко-культурного наследия».
«Его произведения – от памятника Петру Великому в Москве до монумента «Добро побеждает зло» в Нью-Йорке, от композиции «Рождение нового человека» в Испании до памятника Марине Цветаевой во Франции – стали символами эпох, связующими звеньями между культурами, маяками культурной дипломатии. Повсюду, на всех континентах его работы находили отклик в сердцах».
«Горжусь тем, что был давно и тесно с ним знаком: вместе работал, много раз бывал у него в гостях. Только вчера вместе с его внуком, вице-президентом Академии художеств обсуждали последний проект мастера – медаль к освобождению Суджи, говорили о возможной установке скульптур Церетели в Курске (в частности, памятника Казимиру Малевичу). Это был удивительно добрый, талантливый, отзывчивый человек. Несмотря на международное признание, оставался открытым и по-человечески простым, очень ярким, радушным и хлебосольным».