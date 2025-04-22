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Умер скульптор Зураб Церетели

Художник-монументалист скончался на 92-м году жизни
Инна Шульгина
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Умер президент Российской академии художеств, скульптор Зураб Церетели. Ему был 91 год, сообщил помощник художника-монументалиста Сергей Шагулашвили «Интерфаксу».

По его словам, скульптор скончался около 01:30 22 апреля. Решение о прощании и похоронах будет принято позже, добавил Шагулашвили.

Помощник скульптора сообщил ТАСС, что причиной смерти Церетели стала остановка сердца.

Соболезнования в связи с уходи Церетели выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, покойный был художником с мировым именем, общественным деятелем, не знавшим «ни границ, ни преград в деле укрепления мира и поддержки творчества».

«Он будет жить не только в наших сердцах, но и своих работах: в витражах и эмалях, украшающих загранучреждения, в памятниках и скульптурах, установленных в разных уголках планеты, в моих любимых сочных  цветах и букетах, которые он безудержно рисовал», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

Зураб Церетели родился в Тбилиси 4 января 1934 г. В 1958 г. окончил факультет живописи Тбилисской государственной академии художеств. Был главным проектировщиком советских курортных комплексов на Черном море, в частности в Пицунде (1967 г.) и Адлере (1972 г.). Церетели также являлся главным художником-оформителем XXII летних Олимпийских игр в Москве в 1980 г., главным проектировщиком Мемориального комплекса на Поклонной горе. Он спроектировал торгово-развлекательный центр «Охотный ряд» с набережной на Манежной площади рядом с Кремлем и был главным художником в проекте реконструкции храма Христа Спасителя. Кроме того, скульптор создал 98-метровый памятник Петру I на Москве-реке и участвовал в реконструкции Московского зоопарка. Являлся основателем Московского музея современного искусства.

В 2006 г. Церетели представил 30-метровый скульптурный памятник «Борцам с мировым терроризмом», или «Слеза скорби», в Байонне (Нью-Джерси). Памятник был передан США как официальный подарок от России после терактов 11 сентября и в знак солидарности с народом Америки.

В 1983 г. Церетели создал масштабный памятник «Дружба навеки» на Тишинской площади в Москве (1983), посвященный историческим узам дружбы между Россией и Грузией.  В 1988 г., был избран академиком Академии художеств СССР, а в 1997 г. – президентом Российской академии художеств. В 2001 году в Москве открылась Галерея искусств Зураба Церетели в составе Музейно-выставочного комплекса Российской академии художеств. В 2007 г. скульптор стал послом доброй воли ЮНЕСКО, а  2009–2010 гг. его избрали членом Европейской академии наук и искусств (Австрия). Был обладателем множества престижных российских и зарубежных наград, являлся народным художником Грузинской ССР (1978 г.) СССР (1980 г.) и РФ (1994 г.)

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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