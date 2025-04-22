Умер скульптор Зураб Церетели

Зураб Церетели родился в Тбилиси 4 января 1934 г. В 1958 г. окончил факультет живописи Тбилисской государственной академии художеств. Был главным проектировщиком советских курортных комплексов на Черном море, в частности в Пицунде (1967 г.) и Адлере (1972 г.). Церетели также являлся главным художником-оформителем XXII летних Олимпийских игр в Москве в 1980 г., главным проектировщиком Мемориального комплекса на Поклонной горе. Он спроектировал торгово-развлекательный центр «Охотный ряд» с набережной на Манежной площади рядом с Кремлем и был главным художником в проекте реконструкции храма Христа Спасителя. Кроме того, скульптор создал 98-метровый памятник Петру I на Москве-реке и участвовал в реконструкции Московского зоопарка. Являлся основателем Московского музея современного искусства.