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Хинштейн: Церетели сделал макет памятной медали к освобождению Суджи

Ведомости

Президент Российской академии художеств Зураб Церетели разработал макет памятной медали, посвященной освобождению Суджи в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Это знак того, что вся страна очень глубоко переживала все события, происходящие на нашей земле!» – написал Хинштейн.

Глава области отметил, что на территории освобожденных районов, включая Суджу, находилось множество малых скульптур и небольших памятников. Большинство из них были повреждены или, возможно, полностью утрачены. По его словам, Академия художеств готова оказать помощь в восстановлении этих культурных объектов.

Также 31 апреля зампред правительства РФ Виталий Савельев обсудил с Хинштейном проекты модернизации транспортной сети Курской области. Одним из них является обновление пространства возле железнодорожного вокзала Курска и создание нового пересадочного транспортного комплекса около станции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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