Хинштейн: Церетели сделал макет памятной медали к освобождению Суджи
Президент Российской академии художеств Зураб Церетели разработал макет памятной медали, посвященной освобождению Суджи в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«Это знак того, что вся страна очень глубоко переживала все события, происходящие на нашей земле!» – написал Хинштейн.
Глава области отметил, что на территории освобожденных районов, включая Суджу, находилось множество малых скульптур и небольших памятников. Большинство из них были повреждены или, возможно, полностью утрачены. По его словам, Академия художеств готова оказать помощь в восстановлении этих культурных объектов.
Также 31 апреля зампред правительства РФ Виталий Савельев обсудил с Хинштейном проекты модернизации транспортной сети Курской области. Одним из них является обновление пространства возле железнодорожного вокзала Курска и создание нового пересадочного транспортного комплекса около станции.