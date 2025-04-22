Хинштейн: Церетели сделал макет памятной медали к освобождению Суджи

Глава области отметил, что на территории освобожденных районов, включая Суджу, находилось множество малых скульптур и небольших памятников. Большинство из них были повреждены или, возможно, полностью утрачены. По его словам, Академия художеств готова оказать помощь в восстановлении этих культурных объектов.