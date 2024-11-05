Путин назначил руководителя программы «Время героев» Костюк врио главы ЕАО

Путин назначил руководителя программы «Время героев» Костюк врио главы ЕАОДокументом принята отставка текущего губернатора ЕАО Гольдштейна
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должность врио губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Марии Костюк. Документ опубликован на портале правовых актов.
«Назначить Костюк Марию Федоровну временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области до вступления в должность лица, избранного губернатором Еврейской автономной области», – говорится в документе.
Этим же указом президент принял отставку Ростислава Гольдштейна – он переходит на пост врио губернатора Коми.
Вечером 5 ноября Путин предложил начальнику управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Костюк возглавить ЕАО. До этого глава государства провел встречу с уже бывшим губернатором ЕАО Гольдштейном, которому предложил возглавить Коми.
О том, что Костюк предложат возглавить ЕАО, а Гольдштейну – Республику Коми, говорили источники «Ведомостей», близкие к администрации президента.
Мария Костюк родилась 2 марта 1977 г. в поселке Смидович Еврейской автономной области (ЕАО). 6 июня 2023 г. возглавила управление фонда «Защитники Отечества» по работе с регионами. С 2024 г. занимает пост заместителя директора Высшей школы госуправления Президентской академии, является руководителем президентской программы «Время героев». Была доверенным лицом Путина на выборах президента 2024 г. Член «Единой России».