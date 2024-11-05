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Путин назначил руководителя программы «Время героев» Костюк врио главы ЕАО

Документом принята отставка текущего губернатора ЕАО Гольдштейна
Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должность врио губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Марии Костюк. Документ опубликован на портале правовых актов.

«Назначить Костюк Марию Федоровну временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области до вступления в должность лица, избранного губернатором Еврейской автономной области», – говорится в документе.

Этим же указом президент принял отставку Ростислава Гольдштейна – он переходит на пост врио губернатора Коми.

Вечером 5 ноября Путин предложил начальнику управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Костюк возглавить ЕАО. До этого глава государства провел встречу с уже бывшим губернатором ЕАО Гольдштейном, которому предложил возглавить Коми.

О том, что Костюк предложат возглавить ЕАО, а Гольдштейну – Республику Коми, говорили источники «Ведомостей», близкие к администрации президента.

Мария Костюк родилась 2 марта 1977 г. в поселке Смидович Еврейской автономной области (ЕАО). 6 июня 2023 г. возглавила управление фонда «Защитники Отечества» по работе с регионами. С 2024 г. занимает пост заместителя директора Высшей школы госуправления Президентской академии, является руководителем президентской программы «Время героев». Была доверенным лицом Путина на выборах президента 2024 г. Член «Единой России».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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