Путин назначил руководителя программы «Время героев» Костюк врио главы ЕАО

Мария Костюк родилась 2 марта 1977 г. в поселке Смидович Еврейской автономной области (ЕАО). 6 июня 2023 г. возглавила управление фонда «Защитники Отечества» по работе с регионами. С 2024 г. занимает пост заместителя директора Высшей школы госуправления Президентской академии, является руководителем президентской программы «Время героев». Была доверенным лицом Путина на выборах президента 2024 г. Член «Единой России».