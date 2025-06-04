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Продажи автомобилей «Москвич» снизились на 17,9% в мае

Ведомости

В мае продажи автомобилей марки «Москвич» снизились на 17,9% год к году, достигнув 1436 штук по сравнению с 1748 за тот же период годом ранее. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Тем не менее, доля бренда в предыдущем месяце выросла до 1,57%. Бестселлером продаж остается модель «Москвич-3». В мае было реализовано 924 экземпляра.

В октябре 2024 г. мэр столицы РФ Сергей Собянин говорил, что Москва предпочитает отечественных инвесторов. Он подчеркнул, что иностранные компании всегда выводят из России гораздо больше средств, чем вкладывают. В пример он привел завод Renault, площади которого занял «Москвич». На бывшем иностранном предприятии заявленная локализация производства оказалась фикцией – предприятие лишь собирало импортные детали, не создав полноценного российского производства.

В мае 2022 г. Собянин заявил, что на бывшей площадке Renault будут производить автомобили под брендом «Москвич», которые в перспективе станут электромобилями. Автозавод Renault в Москве переименовали 3 июня 2022 г.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе пленарного заседания 22-й межправительственной российско-кубинской комиссии заявил, что для создания нового таксопарка в столице Кубы Россия передаст Гаване 50 автомобилей марки «Москвич».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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