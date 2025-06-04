Продажи автомобилей «Москвич» снизились на 17,9% в мае

В октябре 2024 г. мэр столицы РФ Сергей Собянин говорил, что Москва предпочитает отечественных инвесторов. Он подчеркнул, что иностранные компании всегда выводят из России гораздо больше средств, чем вкладывают. В пример он привел завод Renault, площади которого занял «Москвич». На бывшем иностранном предприятии заявленная локализация производства оказалась фикцией – предприятие лишь собирало импортные детали, не создав полноценного российского производства.