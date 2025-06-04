Продажи автомобилей «Москвич» снизились на 17,9% в мае
В мае продажи автомобилей марки «Москвич» снизились на 17,9% год к году, достигнув 1436 штук по сравнению с 1748 за тот же период годом ранее. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Тем не менее, доля бренда в предыдущем месяце выросла до 1,57%. Бестселлером продаж остается модель «Москвич-3». В мае было реализовано 924 экземпляра.
В октябре 2024 г. мэр столицы РФ Сергей Собянин говорил, что Москва предпочитает отечественных инвесторов. Он подчеркнул, что иностранные компании всегда выводят из России гораздо больше средств, чем вкладывают. В пример он привел завод Renault, площади которого занял «Москвич». На бывшем иностранном предприятии заявленная локализация производства оказалась фикцией – предприятие лишь собирало импортные детали, не создав полноценного российского производства.
В мае 2022 г. Собянин заявил, что на бывшей площадке Renault будут производить автомобили под брендом «Москвич», которые в перспективе станут электромобилями. Автозавод Renault в Москве переименовали 3 июня 2022 г.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе пленарного заседания 22-й межправительственной российско-кубинской комиссии заявил, что для создания нового таксопарка в столице Кубы Россия передаст Гаване 50 автомобилей марки «Москвич».