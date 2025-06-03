Главой «Росгеологии» назначен первый зампред правления Россельхозбанка Левин

Левин в 1990 г. окончил Московский авиационный институт им. Орджоникидзе по специальности «экономика и управление научными исследованиями и проектированием». С 1997 по 2007 г. работал в Газпромбанке, с 2001 г. – на должности зампреда правления. С 2008 г. Левин занимал пост управляющего директора директората отношений с клиентами управляющей компании «Ренессанс капитал», в мае того же года возглавил управляющую компанию в должности президента. С 2009 по 2010 г. был вице-президентом по работе с крупнейшими клиентами Сбербанка. Там же возглавлял департамент корпоративного бизнеса банка. С июня 2010 г. – член совета директоров «Аэрофлота», а с 2011 г. – «ФСК ЕЭС». В том же году Левин был назначен зампредом правления Россельхозбанка.