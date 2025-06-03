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Главой «Росгеологии» назначен первый зампред правления Россельхозбанка Левин

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Внеочередное общее собрание акционеров «Росгеологии» назначило гендиректором первого зампреда правления Россельхозбанка Кирилла Левина. Об этом говорится в сообщении компании.

Коллективу холдинга его представил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, который возглавляет совет директоров компании.

На этом посту он сменил Сергея Горькова, который вступил в должность в 2019 г.

Левин в 1990 г. окончил Московский авиационный институт им. Орджоникидзе по специальности «экономика и управление научными исследованиями и проектированием». С 1997 по 2007 г. работал в Газпромбанке, с 2001 г. – на должности зампреда правления. С 2008 г. Левин занимал пост управляющего директора директората отношений с клиентами управляющей компании «Ренессанс капитал», в мае того же года возглавил управляющую компанию в должности президента. С 2009 по 2010 г. был вице-президентом по работе с крупнейшими клиентами Сбербанка. Там же возглавлял департамент корпоративного бизнеса банка. С июня 2010 г. – член совета директоров «Аэрофлота», а с 2011 г. – «ФСК ЕЭС». В том же году Левин был назначен зампредом правления Россельхозбанка.

«Росгеология» – крупнейший холдинг РФ, выполняет госзаказ на воспроизводство минерально-сырьевой базы страны. 100% капитала компании находится в собственности государства. 

8 апреля стало известно, что «Росгеология» планирует увеличить долю зарубежных проектов в выручке втрое до 30% в рамках новой стратегии развития до 2050 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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