«Росгеология» планирует втрое увеличить долю зарубежных проектов в выручке

«Росгеология» планирует втрое увеличить долю зарубежных проектов в выручкеПерспективы по ним есть в Африке, Латинской Америке и Азии
Крупнейший российский геологический холдинг «Росгеология» планирует увеличить долю зарубежных проектов в выручке втрое до 30% в рамках новой стратегии развития до 2050 г. Об этом рассказал журналистам гендиректор госкомпании Сергей Радьков. По словам топ-менеджера, это должно произойти после 2030 г., сейчас на зарубежные проекты приходится лишь 10% выручки холдинга.
По словам Радькова, рост портфеля зарубежных проектов может произойти за счет увеличения объема сотрудничества со странами Латинской Америки и Африки. «Спрос есть. Мы работаем по всем направлениям, начиная от геологического аудита и заканчивая физическим бурением», – уточнил он.
По данным «Росгеологии», в 2024 г. компания работала на зарубежных проектах в девяти странах мира по 13 направлениям. Выручка от зарубежных проектов в прошлом году выросла в 3 раза до 2,6 млрд руб. В 2025 г., по прогнозу компании, этот показатель может увеличиться на 15% до 3 млрд руб. «Росгеология» собирается вести работы в 11 странах по 18 направлениям.
Радьков уточнил, что «Росгеология» уже внесла в Минприроды проект новой стратегии компании до 2050 г. Текущая ее версия заканчивается в этом году. Топ-менеджер напомнил, что ранее в правительстве РФ была утверждена стратегия воспроизводства минерально-сырьевой базы до 2050 г. «Необходимо двигаться в ногу со временем. Нами подготовлен вариант стратегии в трех сценариях, мы его представили в министерство», – сказал он.
В стратегию, в частности, внесены планы по работе «Росгеологии» в качестве единственного исполнителя федерального проекта «Геология. Возрождение легенды», отметил он. По словам Радькова, в стратегию могут быть внесены «некоторые изменения», но пока предполагается, что она будет базовым документом для «выравнивания» финансового положения компании.
Первый заместитель гендиректора «Росгеологии» Андрей Дидух уточнил, что для выполнения задачи по увеличению доли зарубежных проектов в выручке может потребоваться господдержка экспорта технологий геологоразведки по аналогии с механизмом продаж высокотехнологичного оборудования в третьи страны. Он добавил, что сейчас «Росгеология» участвует в зарубежных тендерах только за счет собственных ресурсов. При этом доля субсидирования государством некоторых крупных иностранных игроков доходит до 80%, отметил Дидух.
Текущую географию работы по странам компания не раскрывает. В 2023 г., согласно ее материалам, «Росгеология» работала в семи странах Азии и Африки – Узбекистане, Казахстане, Монголии, Джибути, Судане, Бенине и Центральноафриканской Республике (ЦАР). Переговоры о заключении контрактов и участии в тендерах велись по проектам в 10 странах («Ведомости» писали об этом 31 марта 2023 г.).
Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов в ноябре прошлого года говорил, что в Африке «Росгеология» работает в Бенине, Судане, Джибути, Анголе и ЦАР, а также готовится к участию в проектах в Алжире, Зимбабве, Мали, Мозамбике, Сьерра-Леоне и Чаде.
«Росгеология» пока не раскрывала финансовые показатели по МСФО за 2024 г. В 2023 г. выручка компании снизилась на 3% к 2022 г. до 25,9 млрд руб., чистый убыток составил 5,8 млрд руб. против 559 млн руб. чистой прибыли годом ранее. В январе – июне 2024 г. выручка по МСФО составила 10,6 млрд руб. (-6%), чистый убыток – 3,7 млрд руб. (+23%).
Увеличение доли зарубежных проектов в выручке до 30% после 2030 г. – амбициозная, но в целом реалистичная цель, считают опрошенные «Ведомостями» аналитики.
Рост портфеля зарубежных проектов позволит «Росгеологии» снизить зависимость от госфинансирования и обеспечить диверсификацию деятельности, считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. По его мнению, достижению поставленной задачи может помочь заключение Россией межправительственных соглашений со странами-партнерами.
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков обращает внимание, что сейчас »Росгеология» не самый крупный игрок на мировом рынке, поэтому за счет низкой базы компания способна существенно нарастить объем зарубежных заказов. При этом российский госхолдинг столкнется с серьезной конкуренцией со стороны западных и китайских компаний, предупреждает он.
Новые проекты возможны в Африке, особенно в Северной и Центральной, где Россия увеличивает свое политическое влияние, а также в Южной Америке и Средней Азии, перечисляет Юшков. По мнению Суверова, с учетом санкций у компании есть перспективы работы в дружественных юрисдикциях. Помимо Африки это страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, поясняет он.
Независимый промышленный эксперт Максим Шапошников считает, что выручка «Росгеологии» будет расти в первую очередь за счет проектов в уже осваиваемых регионах. Скорее всего, компания, как и сейчас, будет в основном заниматься поиском твердых полезных ископаемых (ТПИ), считает он. По мнению Юшкова, перспективы роста у госхолдинга есть в разведке как углеводородного сырья, так и ТПИ. У компании есть перспективы получения новых заказов по поиску углеводородов и в части проведения комплексных геологоразведочных работ, в том числе по поиску редкоземельных металлов, отмечает Суверов.