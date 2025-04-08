«Росгеология» планирует втрое увеличить долю зарубежных проектов в выручке

Независимый промышленный эксперт Максим Шапошников считает, что выручка «Росгеологии» будет расти в первую очередь за счет проектов в уже осваиваемых регионах. Скорее всего, компания, как и сейчас, будет в основном заниматься поиском твердых полезных ископаемых (ТПИ), считает он. По мнению Юшкова, перспективы роста у госхолдинга есть в разведке как углеводородного сырья, так и ТПИ. У компании есть перспективы получения новых заказов по поиску углеводородов и в части проведения комплексных геологоразведочных работ, в том числе по поиску редкоземельных металлов, отмечает Суверов.