Умерла Ирина Подносова – второй председатель Верховного суда в истории России

Трудовой путь Подносовой

Подносова с 1970 по 1975 г. училась на юридическом факультете Ленинградского госуниверситета, после чего работала по специальности. Три года была консультантом отдела юстиции Леноблисполкома. После этого она работала в Саратовской области – была юристом Вольского завода строительных изделий, затем юристом Вольского городского торга. С 1990 г. была судьей Лужского городского суда Ленобласти, а с 2003 г. стала председателем этого суда. В 2013 г. Подносова стала зампредседателя Ленинградского областного суда, а с 2017 г. возглавила суд. В 2018 г. она возглавила Второй апелляционный суд общей юрисдикции.