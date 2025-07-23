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Умерла Ирина Подносова – второй председатель Верховного суда в истории России

Исполнять обязанности пока будет Юрий Иваненко
Яна Суринская
Глава ВС Ирина Подносова умерла на 72-м году жизни
Глава ВС Ирина Подносова умерла на 72-м году жизни / Алексей Орлов / Ведомости

Рано утром 22 июля в Москве скончалась председатель Верховного суда (ВС) Ирина Подносова. Ей был 71 год.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования и слова поддержки мужу и сыну Подносовой. Он вспомнил о Подносовой как о принципиальном, порядочном человеке, который был профессионалом высочайшего класса. Глава государства отметил трудолюбие и отдачу председателя, а также назвал ее примером ответственного, преданного отношения к избранному делу.

Соболезнования родным и близким Подносовой выразил и сам ВС, а также многие юристы, работавшие с судебной системой. Она умерла из-за тяжелой болезни, которую обнаружили некоторое время назад, говорят собеседники «Ведомостей». Но, несмотря на состояние здоровья, у второго председателя ВС получилось за год работы (она сменила в апреле 2024 г. Вячеслава Лебедева) запомниться «настоящим гуманизмом», отмечали они.

Подносова – единственная женщина, которая заняла пост председателя суда в России (включая советское время), говорит член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева. Подносова как человек была очень спокойной и непубличной, выступала только в рамках мероприятий: «И при этом была очень дипломатичной и не конфликтной». «За это время она очень много сделала – на фоне всех ужесточений в законодательстве она занималась гуманизацией на практике», – заявила Меркачева и привела в пример работу по ряду статей УК.

Один из близких к судебной системе собеседников «Ведомостей» охарактеризовал Подносову как принципиальную судью. Он напомнил, что в самой громкой правовой дискуссии последних двух лет – о применении сроков давности по делам о деприватизации – именно под руководством Подносовой ВС занял «в некотором роде непопулярную» позицию о недопущении произвольной практики применения сроков исковой давности.

Трудовой путь Подносовой

Подносова с 1970 по 1975 г. училась на юридическом факультете Ленинградского госуниверситета, после чего работала по специальности. Три года была консультантом отдела юстиции Леноблисполкома. После этого она работала в Саратовской области – была юристом Вольского завода строительных изделий, затем юристом Вольского городского торга. С 1990 г. была судьей Лужского городского суда Ленобласти, а с 2003 г. стала председателем этого суда. В 2013 г. Подносова стала зампредседателя Ленинградского областного суда, а с 2017 г. возглавила суд. В 2018 г. она возглавила Второй апелляционный суд общей юрисдикции.

«Она не так давно возглавила судебную систему, но очень эффективно выстроила работу», – написал в Telegram-канале депутат Госдумы Даниил Бессарабов. По его словам, Подносова, когда еще была заместителем председателя, уделяла важное внимание взаимодействию с парламентом.

Как ожидается, прощание с Подносовой состоится 24 июля в траурном зале ФГБУ «Центральная клиническая больница УДП».

И. о. главы ВС президиум суда назначил Юрия Иваненко – председателя судебной коллегии по экономическим спорам ВС. До назначения Подносовой на место Лебедева она также была ее руководителем.

Несколько собеседников «Ведомостей» охарактеризовали Иваненко с положительной стороны. По словам одного из источников, Подносова якобы рассматривала его как преемника. Между тем один из собеседников «Ведомостей» отметил, что «стоит ждать неожиданностей». Кроме Иваненко, по предположениям второго источника, может обсуждаться кандидатура судьи с опытом в управлении и, возможно, военным бэкграундом.

Впрочем, по закону есть достаточно времени для того, чтобы определиться, кто будет следующим главой ВС. В частности, ВККС, а потом специальная президентская комиссия должны рассмотреть кандидатов. Затем глава государства может внести номинанта в Совет Федерации (СФ). На процедуру отбора отводится шесть месяцев, а на утверждение СФ – еще 14 дней.

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