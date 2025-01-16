«Интерфакс»: новым директором Пушкинского музея стала Ольга Галактионова
Галактионова является директором Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО».
Ранее стало известно, что Елизавета Лихачева, возглавлявшая Пушкинский музей, покинула свой пост. Она работала на этой должности с марта 2023 г. До этого Лихачева на протяжении шести лет руководила Музеем архитектуры.
В свою очередь, Галактионова возглавила «РОСИЗО» в 2021 г. Ранее она занималась реализацией масштабных проектов в сфере культуры, организовывая разнообразные события – от экспозиций до театральных представлений и отдельных спектаклей.