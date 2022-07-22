Гендиректор УГМК Андрей Косицын покинул свой пост из-за санкционных рисков

Такое решение было принято, чтобы исключить в будущем применения санкций в отношении компаний группы УГМК. «Целью решения является сохранение стабильности работы Уральской горно-металлургической компании и компаний группы на всех рынках и исполнение принятых на себя обязательств перед работниками и контрагентами», — говорится в заявлении компании.