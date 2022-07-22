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Гендиректор УГМК Андрей Косицын покинул свой пост из-за санкционных рисков

Ведомости

Генеральный директор Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын покинул должность. Об этом сообщается на сайте компании. Накануне Козицын попал в санкционный список Евросоюза.

Такое решение было принято, чтобы исключить в будущем применения санкций в отношении компаний группы УГМК. «Целью решения является сохранение стабильности работы Уральской горно-металлургической компании и компаний группы на всех рынках и исполнение принятых на себя обязательств перед работниками и контрагентами», — говорится в заявлении компании. 

Козицын покинул должность главы УГМК 19 июля. Он предполагал, что страны Европы могут наложить на него персональные санкции. С 20 июля пост гендиректора компании занял Эльфат Исмагилов. До этого он был председателем совета директоров УГМК.

21 июля Евросоюз опубликовал седьмой пакет санкции. В «черный» список в том числе попал Андрей Козицын. Свое решение ввести санкции против бизнесмена Евросоюз объяснил тем, что глава УГМК «занят в секторах экономики, обеспечивающих существенный доход правительству Российской Федерации». 

В список новых ограничительных мер также попали первый заместитель премьер-министра России Андрей Белоусов, мэр Москвы Сергей Собянин, президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) и др. Также с 22 июля вводится запрет на покупку, импорт и передачу российского золота и ювелирных украшений.

Основная сфера работы УГМК – производство меди, цинка и угля. Но компания также получает золото и серебро как сопутствующие компоненты при добыче цветных металлов. В структуру компании входит более 40 предприятий в России и за границей. УГМК занимает 50-ю строчку в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России 2021 г. по версии Forbes.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных