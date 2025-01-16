Гендиректор Пушкинского музея Лихачева покидает свой пост

Пушкинский музей находится в Москве, был открыт в 1912 г. по инициативе историка и археолога, профессора Московского университета И. В. Цветаева. Экспозиция состоит из более чем 670 000 предметов и включает в себя коллекцию слепков с античных статуй, художественные произведения, археологические находки, а также собрание предметов из Древнего Египта и Древнего Рима.