Гендиректор Пушкинского музея Лихачева покидает свой пост
Генеральный директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (ГМИИ) Елизавета Лихачева покидает свой пост, передают «РИА Новости».
Лихачева была назначена гендиректором Пушкинского музея в марте 2023 г. До этого она на протяжении шести лет руководила Музеем архитектуры.
Пушкинский музей находится в Москве, был открыт в 1912 г. по инициативе историка и археолога, профессора Московского университета И. В. Цветаева. Экспозиция состоит из более чем 670 000 предметов и включает в себя коллекцию слепков с античных статуй, художественные произведения, археологические находки, а также собрание предметов из Древнего Египта и Древнего Рима.