Путин назначил Ирину Гехт врио губернатора Ненецкого автономного округа

Путин назначил Ирину Гехт врио губернатора Ненецкого автономного округаРанее 18 марта глава НАО Юрий Бездудный ушел в отставку
Президент России Владимир Путин во время встречи предложил экс-сенатору и бывшей главе правительства Запорожской области Ирине Гехт возглавить Ненецкий автономный округ (НАО). Она ответила согласием. Указ о ее назначении временно исполняющей обязанности губернатора уже подписан президентом, сообщается на сайте Кремля.
«На Север поедете? <...> Этот регион вам хорошо известен, представляете, что это одна из серьезных ресурсных баз страны», – сказал Путин.
Гехт ответила, что готова возглавить НАО.
«С учетом стратегии развития Арктики, думаю, что это такой регион, который станет в том числе основой нашей стратегии развития Арктической зоны», – отметила она.
Глава НАО Юрий Бездудный, руководивший регионом с 2020 г., объявил о своей отставке 18 марта. В своем Telegram-канале он выложил видеообращение, в котором заявил, что переходит на новую работу. О возможном назначении Гехт главой НАО «Ведомости» писали сегодня со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. Один из собеседников «Ведомостей» пояснил, что она «системная, вдумчивая» и зарекомендовала себя как человек, хорошо разбирающийся в социальной сфере.
Гехт 55 лет, она родом из Курганской области. Образование получила в Челябинском госуниверситете, с этим же регионом связана большая часть ее карьеры. С 2014 по 2019 г. она представляла Челябинскую область в Совете Федерации. Затем с 2019 по 2024 г. была первым вице-губернатором субъекта. А с мая 2024 г. по январь 2025 г. была председателем правительства Запорожской области.