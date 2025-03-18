Путин назначил Ирину Гехт врио губернатора Ненецкого автономного округа

Глава НАО Юрий Бездудный, руководивший регионом с 2020 г., объявил о своей отставке 18 марта. В своем Telegram-канале он выложил видеообращение, в котором заявил, что переходит на новую работу. О возможном назначении Гехт главой НАО «Ведомости» писали сегодня со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. Один из собеседников «Ведомостей» пояснил, что она «системная, вдумчивая» и зарекомендовала себя как человек, хорошо разбирающийся в социальной сфере.