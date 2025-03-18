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Путин назначил Ирину Гехт врио губернатора Ненецкого автономного округа

Ранее 18 марта глава НАО Юрий Бездудный ушел в отставку
Екатерина Щербинина
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин во время встречи предложил экс-сенатору и бывшей главе правительства Запорожской области Ирине Гехт возглавить Ненецкий автономный округ (НАО). Она ответила согласием. Указ о ее назначении временно исполняющей обязанности губернатора уже подписан президентом, сообщается на сайте Кремля.

«На Север поедете? <...> Этот регион вам хорошо известен, представляете, что это одна из серьезных ресурсных баз страны», – сказал Путин.

Гехт ответила, что готова возглавить НАО.

«С учетом стратегии развития Арктики, думаю, что это такой регион, который станет в том числе основой нашей стратегии развития Арктической зоны», – отметила она.

Глава НАО Юрий Бездудный, руководивший регионом с 2020 г., объявил о своей отставке 18 марта. В своем Telegram-канале он выложил видеообращение, в котором заявил, что переходит на новую работу. О возможном назначении Гехт главой НАО «Ведомости» писали сегодня со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. Один из собеседников «Ведомостей» пояснил, что она «системная, вдумчивая» и зарекомендовала себя как человек, хорошо разбирающийся в социальной сфере.

Гехт 55 лет, она родом из Курганской области. Образование получила в Челябинском госуниверситете, с этим же регионом связана большая часть ее карьеры. С 2014 по 2019 г. она представляла Челябинскую область в Совете Федерации. Затем с 2019 по 2024 г. была первым вице-губернатором субъекта. А с мая 2024 г. по январь 2025 г. была председателем правительства Запорожской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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