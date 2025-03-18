Источники «Ведомостей»: главой Ненецкого автономного округа станет Ирина Гехт

Источники «Ведомостей»: главой Ненецкого автономного округа станет Ирина ГехтГлава региона Юрий Бездудный сегодня объявил об отставке
Бывший сенатор Ирина Гехт может возглавить Ненецкий автономный округ (НАО). Об этом «Ведомостям» сказали четыре источника, близких к администрации президента. Глава НАО Юрий Бездудный объявил о своей отставке 18 марта. Он в своем Telegram-канале выложил видеообращение, в котором заявил, что переходит на новую работу.
Гехт – «системная, вдумчивая» и зарекомендовала себя как человек, хорошо разбирающийся в социальной сфере, говорит собеседник, близкий к администрации президента. Кроме того, в однозначный плюс ей идет опыт работы в новых регионах, отметил собеседник «Ведомостей».
Гехт 55 лет. Она родилась в Курганской области. После школы училась в Челябинском госуниверситете. Именно с Челябинской областью связана большая часть ее карьеры. С 2014 по 2019 г. она представляла Челябинскую область в Совете Федерации. Затем с 2019 по 2024 г. была первым вице-губернатором Челябинской области. А с мая 2024 г. по январь 2025 г. была председателем правительства Запорожской области.