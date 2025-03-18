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Источники «Ведомостей»: главой Ненецкого автономного округа станет Ирина Гехт

Глава региона Юрий Бездудный сегодня объявил об отставке
Елена Мухаметшина
Максим Иванов
ТАСС
ТАСС

Бывший сенатор Ирина Гехт может возглавить Ненецкий автономный округ (НАО). Об этом «Ведомостям» сказали четыре источника, близких к администрации президента. Глава НАО Юрий Бездудный объявил о своей отставке 18 марта. Он в своем Telegram-канале выложил видеообращение, в котором заявил, что переходит на новую работу.

Гехт – «системная, вдумчивая» и зарекомендовала себя как человек, хорошо разбирающийся в социальной сфере, говорит собеседник, близкий к администрации президента. Кроме того, в однозначный плюс ей идет опыт работы в новых регионах, отметил собеседник «Ведомостей».

Гехт 55 лет. Она родилась в Курганской области. После школы училась в Челябинском госуниверситете. Именно с Челябинской областью связана большая часть ее карьеры. С 2014 по 2019 г. она представляла Челябинскую область в Совете Федерации. Затем с 2019 по 2024 г. была первым вице-губернатором Челябинской области. А с мая 2024 г. по январь 2025 г. была председателем правительства Запорожской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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