Источники «Ведомостей»: главой Ненецкого автономного округа станет Ирина Гехт

Гехт 55 лет. Она родилась в Курганской области. После школы училась в Челябинском госуниверситете. Именно с Челябинской областью связана большая часть ее карьеры. С 2014 по 2019 г. она представляла Челябинскую область в Совете Федерации. Затем с 2019 по 2024 г. была первым вице-губернатором Челябинской области. А с мая 2024 г. по январь 2025 г. была председателем правительства Запорожской области.