Кто такая Ирина Гехт

В мае 2024 г. Гехт стала председателем правительства Запорожской области. В этом регионе и в Челябинской области занималась общественной деятельностью – возглавляла «Женское движение ЕР». До Гехт, с июля 2022 г., пост главы правительства в Запорожье занимал бывший первый вице-губернатор Вологодской области Антон Кольцов. На этом посту Гехт находилась до января 2025 г. 16 января она сообщила в своем Telegram-канале, что находится «в отпуске с последующим переходом на другую работу». Как писали тогда «Ведомости», губернатор Евгений Балицкий не смог «ужиться» ни с одним из двух премьеров, а саму должность планируют упразднить.