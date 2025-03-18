Кто такая Ирина Гехт

Кто такая Ирина ГехтБывший сенатор возглавила Ненецкий автономный округ
Бывший сенатор и экс-премьер Запорожской области Ирина Гехт назначена врио главы Ненецкого автономного округа (НАО). Соответствующий указ подписал 18 марта президент Владимир Путин. Ранее Юрий Бездудный, руководивший регионом с 2020 г., объявил о переходе на новую работу. Чем известна Ирина Гехт – в материале «Ведомостей».
Гехт Ирина Альфредовна родилась 30 ноября 1969 г. в городе Щучье Курганской области. В 1992 г. окончила исторический факультет Челябинского государственного университета (ЧелГУ), в 1998 г. – аспирантуру этого же вуза, является кандидатом педагогических наук.
Большая часть карьеры Гехт связана с Челябинской областью. В 2003 г. стала членом общественного совета при Комитете по социальной политике заксобрания этого региона, а в 2006 г. избрана в общественную палату Челябинской области. В 2009 г. стала зампредседателя общественной палаты, а через год – первым замом министра социальных отношений. В 2011 г. она заняла пост министра социальных отношений, в 2012 г. – замгубернатора Челябинской области (регион тогда возглавлял Михаил Юревич), а в 2013 г. – зампредседателя регионального правительства.
С сентября 2014 г. по июль 2019 г. была сенатором – представляла исполнительную власть Челябинской области в Совете Федерации. Занимала пост зампредседателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике. В марте 2019 г. президент РФ назначил Алексея Текслера врио губернатора Челябинской области. В июле того же года Гехт подала заявление о досрочном сложении сенаторских полномочий в связи с переходом на работу в правительство региона. Позднее бывший сенатор была назначена вице-губернатором Челябинской области, отвечала за социальный блок.
В мае 2024 г. Гехт стала председателем правительства Запорожской области. В этом регионе и в Челябинской области занималась общественной деятельностью – возглавляла «Женское движение ЕР». До Гехт, с июля 2022 г., пост главы правительства в Запорожье занимал бывший первый вице-губернатор Вологодской области Антон Кольцов. На этом посту Гехт находилась до января 2025 г. 16 января она сообщила в своем Telegram-канале, что находится «в отпуске с последующим переходом на другую работу». Как писали тогда «Ведомости», губернатор Евгений Балицкий не смог «ужиться» ни с одним из двух премьеров, а саму должность планируют упразднить.
Сама Гехт называла работу в Запорожье «важным этапом» своей карьеры. В частности, она выделили выход спектра ее полномочий за пределы привычной ей социальной сферы.