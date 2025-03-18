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Кто такая Ирина Гехт

Бывший сенатор возглавила Ненецкий автономный округ
Денис Куренев
Иван Кабанов / ФедералПресс / ТАСС
Иван Кабанов / ФедералПресс / ТАСС

Бывший сенатор и экс-премьер Запорожской области Ирина Гехт назначена врио главы Ненецкого автономного округа (НАО). Соответствующий указ подписал 18 марта президент Владимир Путин. Ранее Юрий Бездудный, руководивший регионом с 2020 г., объявил о переходе на новую работу. Чем известна Ирина Гехт – в материале «Ведомостей».

Гехт Ирина Альфредовна родилась 30 ноября 1969 г. в городе Щучье Курганской области. В 1992 г. окончила исторический факультет Челябинского государственного университета (ЧелГУ), в 1998 г. – аспирантуру этого же вуза, является кандидатом педагогических наук.

Большая часть карьеры Гехт связана с Челябинской областью. В 2003 г. стала членом общественного совета при Комитете по социальной политике заксобрания этого региона, а в 2006 г. избрана в общественную палату Челябинской области. В 2009 г. стала зампредседателя общественной палаты, а через год – первым замом министра социальных отношений. В 2011 г. она заняла пост министра социальных отношений, в 2012 г. – замгубернатора Челябинской области (регион тогда возглавлял Михаил Юревич), а в 2013 г. – зампредседателя регионального правительства.

С сентября 2014 г. по июль 2019 г. была сенатором – представляла исполнительную власть Челябинской области в Совете Федерации. Занимала пост зампредседателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике. В марте 2019 г. президент РФ назначил Алексея Текслера врио губернатора Челябинской области. В июле того же года Гехт подала заявление о досрочном сложении сенаторских полномочий в связи с переходом на работу в правительство региона. Позднее бывший сенатор была назначена вице-губернатором Челябинской области, отвечала за социальный блок.

В мае 2024 г. Гехт стала председателем правительства Запорожской области. В этом регионе и в Челябинской области занималась общественной деятельностью – возглавляла «Женское движение ЕР». До Гехт, с июля 2022 г., пост главы правительства в Запорожье занимал бывший первый вице-губернатор Вологодской области Антон Кольцов. На этом посту Гехт находилась до января 2025 г. 16 января она сообщила в своем Telegram-канале, что находится «в отпуске с последующим переходом на другую работу». Как писали тогда «Ведомости», губернатор Евгений Балицкий не смог «ужиться» ни с одним из двух премьеров, а саму должность планируют упразднить.

Сама Гехт называла работу в Запорожье «важным этапом» своей карьеры. В частности, она выделили выход спектра ее полномочий за пределы привычной ей социальной сферы.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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