Источники «Ведомостей»: Краснов выбрал первого зама и глав нескольких коллегий

Источники «Ведомостей»: Краснов выбрал первого зама и глав нескольких коллегийПредседателем дисциплинарной коллегии станет судья Олег Нефедов, запретивший движение ЛГБТ
Как рассказали «Ведомостям» источники, близкие к Верховному суду (ВС), его председатель Игорь Краснов намерен провести важные кадровые перестановки. Накануне Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) уже объявила об открытии сразу трех вакансий, документы для замещения которых будут принимать до 26 декабря.
Главная интрига – кто станет первым заместителем председателя Верховного суда вместо Петра Серкова (работал на должности с 2009 г., в самом ВС – с 2003 г.). Его полномочия были прекращены досрочно 8 декабря. Серкова может заменить судья с не меньшим стажем в системе.
По словам одного из собеседников «Ведомостей», на должность первого заместителя Краснова рассматривается руководитель коллегии по уголовным делам Владимир Давыдов. Председатель ВС направит его кандидатуру президенту Владимиру Путину – именно он вносит кандидатов в судьи для утверждения Советом Федерации.
Освободившееся место председателя коллегии по уголовным делам займет Николай Тимошин, говорит источник «Ведомостей». Сейчас этот опытный судья возглавляет ВККС.
Цепочка перестановок также затронет вакантную должность главы дисциплинарной коллегии, говорит собеседник. По его словам, такая необходимость возникла из-за того, что Сергей Рудаков 1 декабря ушел в отставку.
Коллегия решает важные вопросы в жизни судей, рассматривая жалобы на дисциплинарные взыскания, прекращения полномочий и результаты квалификационной аттестации. По словам источника «Ведомостей», на место Рудакова уже выбрали нового человека.
Им станет зарекомендовавший себя судья ВС Олег Нефедов. В последние годы он стал широко известен своей специализацией на экстремистских и террористических организациях, обращает внимание собеседник «Ведомостей». К примеру, именно Нефедов рассматривал вопросы о признании запрещенным и экстремистским международного движения ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и сатанистов, признании террористическим американского юрлица ФБК (Anticorruption foundation; организация признана экстремистской и запрещена в РФ, считается в России иноагентом) и легализации, после смены власти в Афганистане, деятельности «Талибана» в России.
Речь идет не о резких реформах, а скорее о точечной работе по укреплению руководства ВС после смены его председателя, говорит собеседник «Ведомостей». Краснов, судя по запланированным решениям, принимает их исходя из квалификации и опытности судейских кадров, продолжает он.
К примеру, Давыдов работает в ВС с 1999 г., а председателем коллегии по уголовным делам стал еще в 2014 г. К уголовному судопроизводству у Давыдова довольно гуманный подход: в 2023 г. в ходе одного из пленумов он призвал установить единый подход к назначению наказания в виде лишения свободы. «У нас есть резервы для гуманизации, они далеко не исчерпаны», – говорил зампред ВС.
Тимошин, который может сменить его во главе коллегии, также говорил о правозащитном характере судейской работы. «Каждый судья знает, что его решения могут вызвать – и вызывают! – недовольство кого-либо из участников рассмотрения дела, – писал он в «Парламентской газете» в 2014 г. – Но при этом он знает, что любым и каждым своим решением защищает права гражданина, юридического лица, государства, а то и всего общества».
Судьей ВС он работает с 2004 г. А в качестве главы ВККС Тимошин работал с 2012 г. и участвовал в назначении последних двух председателей ВС. Кто возглавит ВККС после перехода Тимошина в уголовную коллегию, источники «Ведомостей» затруднились ответить, сославшись на преждевременность этого вопроса.
Судопроизводство – это огромная система, поэтому любые изменения должны носить характер точечной настройки, соглашается руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. В данном случае любые радикальные изменения влияют на вопрос доверия, поскольку от этого как раз зависит отношение общества к судебным решениям и доверие к системе в целом, считает политолог.
По словам Костина, здесь не должно быть излишней консервативности и законсервированности. «Был у нас такой термин «тонкая настройка». Да, изменения должны начаться, чтобы система улучшалась, но не радикальные», – резюмировал он.
Текущие кадровые изменения в ВС непременно связаны с попыткой оптимизировать работу судейского корпуса, говорит адвокат Verba Legal Дмитрий Мальбин. Очевидно, что председатель суда, имея значительный опыт руководства, предварительно изучил персоналии судей и перераспределяет судебную нагрузку с учетом их квалификации, обратил внимание он. При этом перевод части судей из одной судебной коллегии в другую может быть связан с распространенной в силовых ведомствах практикой ротации рабочих мест, предполагает Мальбин.