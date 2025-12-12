Источники «Ведомостей»: Краснов выбрал первого зама и глав нескольких коллегий

К примеру, Давыдов работает в ВС с 1999 г., а председателем коллегии по уголовным делам стал еще в 2014 г. К уголовному судопроизводству у Давыдова довольно гуманный подход: в 2023 г. в ходе одного из пленумов он призвал установить единый подход к назначению наказания в виде лишения свободы. «У нас есть резервы для гуманизации, они далеко не исчерпаны», – говорил зампред ВС.