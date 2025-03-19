ГТЛК могут передать госкорпорации ВЭБ.РФ

ГТЛК могут передать госкорпорации ВЭБ.РФСейчас это крупнейшая лизинговая компания в стране по размеру портфеля
Стратегическое партнерство ВЭБа и ГТЛК выглядит логичным, рассуждает один из источников «Ведомостей». По его словам, последняя уже переросла статус просто лизинговой компании и скорее является «государевой рукой» – проводником госпрограмм в сфере транспорта и промышленности. Собеседник напомнил, что ВЭБ по поручению президента России собирает все институты развития «под зонтик» и вхождение ГТЛК в периметр госкорпорации «может дать хороший эффект».
Как ВЭБ стал институтом развития
Сейчас 67% ГТЛК принадлежит Минтрансу, еще 33% – Минфину. В 2024 г. она была крупнейшей лизинговой компанией России по размеру портфеля, следует из данных годового обзора по рынку лизинга «Эксперт РА». По итогам прошлого года этот показатель составил 2,7 трлн руб. Для сравнения: в целом объем этого рынка в России агентство оценило в 13,36 трлн руб. В тройку крупнейших также входят «Газпромбанк-лизинг» и «Сбер-лизинг».
По итогам 2024 г. лизинговый портфель ГТЛК вырос на 67% к 2023 г., говорил ее гендиректор Евгений Дитрих в декабре прошлого года. Тогда же министр транспорта Роман Старовойт, возглавляющий совет директоров ГТЛК, отмечал, что Минтранс видит госкомпанию в качестве базового заказчика транспортной техники в стране. Весной 2025 г. ГТЛК планировала утвердить стратегию развития компании до 2030 г.
По итогам 6 месяцев 2024 г. доля ГТЛК в сегменте лизинга авиатранспорта в России в целом оценивалась «Эксперт РА» на уровне 61%, водного транспорта – 63%, городского пассажирского транспорта – в 38%, железнодорожного транспорта – в 35%. На ноябрь 2024 г. в портфеле компании было 366 воздушных судов, почти 103 000 вагонов, 355 судов, 9800 единиц общественного транспорта, было законтрактовано более 2600 беспилотных авиационных систем.
«Ведомости» направили запросы в пресс-службу правительства, ГТЛК, ВЭБ.РФ, Минтранс и Минфин.