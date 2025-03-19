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ГТЛК могут передать госкорпорации ВЭБ.РФ

Сейчас это крупнейшая лизинговая компания в стране по размеру портфеля
Светлана Афонина
Денис Ильюшенков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Власти обсуждают передачу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), находящейся в собственности Минтранса и Минфина, госкорпорации ВЭБ.РФ, рассказали «Ведомостям» три источника, знакомых с дискуссиями.

Стратегическое партнерство ВЭБа и ГТЛК выглядит логичным, рассуждает один из источников «Ведомостей». По его словам, последняя уже переросла статус просто лизинговой компании и скорее является «государевой рукой» – проводником госпрограмм в сфере транспорта и промышленности. Собеседник напомнил, что ВЭБ по поручению президента России собирает все институты развития «под зонтик» и вхождение ГТЛК в периметр госкорпорации «может дать хороший эффект».

Как ВЭБ стал институтом развития

Правительство в 2020 г. запустило реформу институтов развития для повышения их эффективности и соответствия целям национальных проектов. Новая схема координации работы этих госструктур под эгидой ВЭБа была нормативно закреплена весной 2021 г. На базе ВЭБа был создан институт развития, который получил полномочия единоличного исполнительного органа входящих в него структур (в том числе РЭЦ). ВЭБ определяет приоритеты деятельности, контролирует разработку стратегий, принимает решения по крупным инвестпроектам и в целом следит за эффективностью их работы.

Сейчас 67% ГТЛК принадлежит Минтрансу, еще 33% – Минфину. В 2024 г. она была крупнейшей лизинговой компанией России по размеру портфеля, следует из данных годового обзора по рынку лизинга «Эксперт РА». По итогам прошлого года этот показатель составил 2,7 трлн руб. Для сравнения: в целом объем этого рынка в России агентство оценило в 13,36 трлн руб. В тройку крупнейших также входят «Газпромбанк-лизинг» и «Сбер-лизинг».

По итогам 2024 г. лизинговый портфель ГТЛК вырос на 67% к 2023 г., говорил ее гендиректор Евгений Дитрих в декабре прошлого года. Тогда же министр транспорта Роман Старовойт, возглавляющий совет директоров ГТЛК, отмечал, что Минтранс видит госкомпанию в качестве базового заказчика транспортной техники в стране. Весной 2025 г. ГТЛК планировала утвердить стратегию развития компании до 2030 г.

По итогам 6 месяцев 2024 г. доля ГТЛК в сегменте лизинга авиатранспорта в России в целом оценивалась «Эксперт РА» на уровне 61%, водного транспорта – 63%, городского пассажирского транспорта – в 38%, железнодорожного транспорта – в 35%. На ноябрь 2024 г. в портфеле компании было 366 воздушных судов, почти 103 000 вагонов, 355 судов, 9800 единиц общественного транспорта, было законтрактовано более 2600 беспилотных авиационных систем.

«Ведомости» направили запросы в пресс-службу правительства, ГТЛК, ВЭБ.РФ, Минтранс и Минфин. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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