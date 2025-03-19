ГТЛК могут передать госкорпорации ВЭБ.РФ

Как ВЭБ стал институтом развития

Правительство в 2020 г. запустило реформу институтов развития для повышения их эффективности и соответствия целям национальных проектов. Новая схема координации работы этих госструктур под эгидой ВЭБа была нормативно закреплена весной 2021 г. На базе ВЭБа был создан институт развития, который получил полномочия единоличного исполнительного органа входящих в него структур (в том числе РЭЦ). ВЭБ определяет приоритеты деятельности, контролирует разработку стратегий, принимает решения по крупным инвестпроектам и в целом следит за эффективностью их работы.