Путин впервые за долгое время провел перестановки среди известных политиков

Назначение министра юстиции времен президентства и премьерства Дмитрия Медведева (2008–2020 гг.) Александра Коновалова в состав Конституционного суда (КС) потянуло за собой цепочку кадровых перестановок. Утром 17 апреля Владимиром Путиным на его место полпреда в КС назначен секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, который после длительной карьеры в РФ (см. врез) в 2019 г. стал послом в Минске, а 2021 г. перешел на последнюю работу. Мезенцев заявил «Ведомостям», что расценивает решение президента как знак большого доверия, отметив, что долго занимался вопросами законотворчества в Центре стратегических разработок, а затем в Совете Федерации. Сменил Мезенцева на посту госсекретаря Союзного государства Сергей Глазьев, который был его заместителем с января 2025 г. Глазьев был министром внешнеэкономических связей в правительстве Виктора Черномырдина, в начале 2000-х участвовал в создании предвыборного блока «Родина», затем занимался вопросами Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и РФ, а также работал советником Путина (с 2012 по 2019 г.).