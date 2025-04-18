Путин впервые за долгое время провел перестановки среди известных политиков

Путин впервые за долгое время провел перестановки среди известных политиковОни коснулись Коновалова, Мезенцева и Глазьева, который может проявить себя как госсекретарь Союзного государства
Назначение министра юстиции времен президентства и премьерства Дмитрия Медведева (2008–2020 гг.) Александра Коновалова в состав Конституционного суда (КС) потянуло за собой цепочку кадровых перестановок. Утром 17 апреля Владимиром Путиным на его место полпреда в КС назначен секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, который после длительной карьеры в РФ (см. врез) в 2019 г. стал послом в Минске, а 2021 г. перешел на последнюю работу. Мезенцев заявил «Ведомостям», что расценивает решение президента как знак большого доверия, отметив, что долго занимался вопросами законотворчества в Центре стратегических разработок, а затем в Совете Федерации. Сменил Мезенцева на посту госсекретаря Союзного государства Сергей Глазьев, который был его заместителем с января 2025 г. Глазьев был министром внешнеэкономических связей в правительстве Виктора Черномырдина, в начале 2000-х участвовал в создании предвыборного блока «Родина», затем занимался вопросами Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и РФ, а также работал советником Путина (с 2012 по 2019 г.).
По словам Мезенцева, после утверждения главами союзных государств 28 программ в ноябре 2021 г. «началось принципиально иного качества интеграционное взаимодействие». В частности, он выделил переход России и Белоруссии к единой промышленной политике, единому налоговому пространству, «принципиальную дебюрократизацию работы» и др. Он подчеркнул, что удалось добиться в 2024 г. увеличения бюджета Союзного государства на 16% (7,3 млрд руб., где 4,7 млрд – доля России. – «Ведомости»), а еще годом ранее – на 38%. Всего же за все время действия Союзного договора (был подписан в 1999 г.) были полностью завершены 78 программ на сумму 60 млрд руб., еще семь в настоящее время реализуются, добавил Мезенцев. При этом он считает, что «при экономической доминанте нам в Союзном государстве важно сохранять внимание на широком спектре вопросов, в том числе на вопросах обороны и информационной безопасности».
Изначально идея Союзного государства подразумевала возможную цель слияния России и Белоруссии в некое подобие конфедерации, что нашло отражение в договоре. Например, там прописано создание в будущем двухпалатного единого парламента и даже установлены квоты депутатов от стран (существующее сейчас парламентское собрание из числа депутатов стран было задумано как первый шаг к его созданию), а также общей счетной палаты и суда. Но сейчас, как говорили президент Белоруссии Александр Лукашенко и вице-премьер России Алексей Оверчук, стороны реализуют модель «одна экономика – два государства». Главным органом, принимающим стратегические решения, в Союзном государстве стал Высший госсовет (ВГС). Туда входят президенты России и Белоруссии (Лукашенко с 2000 г. – его председатель), премьер-министры и председатели палат национальных парламентов.
Постоянный комитет Союзного государства обеспечивает исполнение решений ВГС и их практическую реализацию. Работой посткома руководит госсекретарь. До Мезенцева эту должность занимали управляющий делами президента России времен Ельцина Павел Бородин и экс-полпред Путина в Южном, а затем в Приволжском федеральных округах, ныне сенатор Григорий Рапота.
Мезенцев, по словам политолога Михаила Виноградова, карьерный чиновник, давно находящийся в кадровой обойме. Но он достаточно узнаваем на высшем уровне, чтобы стремиться превратить свою должность в мощный центр влияния, заметил собеседник. Из всей биографии Мезенцева лучше всего его характеризует недолгий опыт управления Иркутской областью (2009–2012 гг.) и попытка выдвижения кандидатом в президенты РФ (в декабре 2011 г.), говорит политтехнолог Олег Захаров. Пришедший на смену юристу Коновалову в КС политик Мезенцев постулирует снижение правовой и повышение политической роли КС, предположил Захаров.
В то же время назначение Глазьева госсекретарем может означать существенные изменения в политике относительно Союзного государства, считает доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. У него, отмечает эксперт, есть «своя школа и свои представления, как и что нужно делать». По мнению Коктыша, Глазьев на своем посту будет больше уделять время промышленной политике, которая является магистрально важной для отношений России и Белоруссии.
Должность госсекретаря во многом непубличная и заключается в регулировании сложнейшей системы увязки российских и белорусских интересов, говорит руководитель Центра белорусских исследований ИЕ РАН Николай Межевич. В свою очередь, Глазьев – это человек, много времени посвятивший изучению Союзного государства и занимавшийся евразийской проблематикой.
В подготовке статьи участвовали Георгий Недогибченко и Глеб Мишутин