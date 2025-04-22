Марианна Максимовская стала гендиректором «VK Видео»

С 1991 по 2015 г. Максимовская занимала ключевые должности на ведущих федеральных телеканалах России, таких как НТВ, ТВ6, ТВС и РЕН ТВ. С 2015 г. являлась вице-президентом коммуникационно-консалтинговой группы «Михайлов и партнеры», а с 2018 г. была назначена на должность президента компании.