Марианна Максимовская стала гендиректором «VK Видео»
Генеральным директором «VK Видео» назначена телеведущая Марианна Максимовская. Об этом сообщили на сайте площадки.
В новой должности она будет отвечать за разработку стратегии платформы и внедрение инновационных форматов контента.
В VK отметили, что Максимовская разработала и реализовала множество телевизионных проектов, которые получили высокую оценку как зрителей, так и профессионалов. В компании надеются, что ее опыт и знания помогут «VK Видео» в укреплении позиций на российском рынке видеохостингов.
С 1991 по 2015 г. Максимовская занимала ключевые должности на ведущих федеральных телеканалах России, таких как НТВ, ТВ6, ТВС и РЕН ТВ. С 2015 г. являлась вице-президентом коммуникационно-консалтинговой группы «Михайлов и партнеры», а с 2018 г. была назначена на должность президента компании.