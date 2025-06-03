В «Роскосмосе» утверждена новая организационно-штатная структура

В «Роскосмосе» утверждена новая организационно-штатная структураРанее новый гендиректор Дмитрий Баканов назвал приоритеты госкорпорации
Наблюдательный совет госкорпорации «Роскосмос» утвердил в начале прошлой недели, 27 мая, на своем заседании новую организационно-штатную структуру, сообщили два источника «Ведомостей». Председателем наблюдательного совета является первый вице-премьер Денис Мантуров. В настоящий момент на сайте «Роскосмоса» размещена информация о девяти заместителях гендиректора. По словам собеседника «Ведомостей», в сравнении с прежней структурой новая «существенно оптимизирована».
Назначенный 6 февраля новым гендиректором «Роскосмоса» вместо ставшего впоследствии сенатором Юрия Борисова Дмитрий Баканов успел назначить директора самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрия Баранова своим замдиректора по развитию промышленности. Под его руководством, по словам источника в отрасли, РКЦ «Прогресс» демонстрировал высокую эффективность в создании ракет «Союз-2». За стратегическую эффективность госкорпорации и ее выход на новые рынки будет отвечать Борис Глазков – бывший старший вице-президент «Ростелекома». Алена Руденко из Минцифры стала заместителем гендиректора – статс-секретарем.
Известно и о других перестановках в отрасли. Гендиректором головного института госкорпорации ЦНИИмаш стал Василий Титов (ранее замдиректора). Директором еще одного ведущего предприятия отрасли по производству спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и научного назначения – НПО имени Лавочкина – стал Василий Марфин, ранее замдиректора департамента качества «Роскосмоса». Еще один специалист, привлеченный на работу в «Роскосмос», – Михаил Краснов, выходец из «Российских космических систем». Он назначен директором департамента промышленной политики и технологического развития, говорит источник в отрасли. Краснов начал работу инженером-исследователем и впоследствии занял должность заместителя директора завода – начальника Центра АО «Российские космические системы». В силу своего опыта он будет курировать взаимодействие отрасли с радиоэлектронными предприятиями, говорит источник в отрасли.
Организацонно-штатная структура должна соответствовать национальному проекту в сфере космической деятельности, говорит член-корреспондент Академии космонавтики Андрей Ионин. Этот нацпроект практически готов и скоро с ним можно будет ознакомиться, продолжает эксперт. Можно утверждать, что работы над космической ядерной энергетической установкой будут в числе приоритетов нацпроекта, также там можно ожидать ответа на вопрос, кто будет создавать многоспутниковые группировки и какие роли участники таких проектов будут играть, сказал Ионин. Баканов неоднократно заявлял, что приоритетами «Роскосмоса» являются серийное производство спутников, в том числе для многоспутниковых группировок для широкополосного доступа в интернет и ДЗЗ, развитие частного сектора и частно-государственных партнерств, а также продолжение работ по ядерным энергетическим установкам в космосе.
На стратегической сессии по доработке космического нацпроекта, которая прошла 20 мая, премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости развертывания конвейерного производства на унифицированных платформах аппаратов многоспутниковых группировок. Среди других приоритетов – кратное снижение стоимости выведения полезной нагрузки, коммерциализация отрасли, повышение уровня проектного управления, привлечение молодых кадров в отрасль. По словам премьера, по имеющимся оценкам, в следующие три года на развитие космической отрасли необходимо предусмотреть суммарно более 1 трлн руб., а в перспективе до 2036 г. – около 4,5 трлн руб.
«Ведомости» направили запросы в пресс-службу «Роскосмоса» и представителю Мантурова.
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов