В «Роскосмосе» утверждена новая организационно-штатная структура

Организацонно-штатная структура должна соответствовать национальному проекту в сфере космической деятельности, говорит член-корреспондент Академии космонавтики Андрей Ионин. Этот нацпроект практически готов и скоро с ним можно будет ознакомиться, продолжает эксперт. Можно утверждать, что работы над космической ядерной энергетической установкой будут в числе приоритетов нацпроекта, также там можно ожидать ответа на вопрос, кто будет создавать многоспутниковые группировки и какие роли участники таких проектов будут играть, сказал Ионин. Баканов неоднократно заявлял, что приоритетами «Роскосмоса» являются серийное производство спутников, в том числе для многоспутниковых группировок для широкополосного доступа в интернет и ДЗЗ, развитие частного сектора и частно-государственных партнерств, а также продолжение работ по ядерным энергетическим установкам в космосе.