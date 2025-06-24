Кабмин утвердил Василия Церетели президентом Российской академии художеств
Правительство России утвердило Василия Церетели на пост президента Российской академии художеств (РАХ). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Его кандидатура была избрана академиками на общем собрании РАХ.
Согласно уставу академии, ее президент назначается и освобождается от должности правительством РФ.
Василий Церетели, внук всемирно известного скульптора Зураба Церетели, родился в 1978 г. Он является выпускником Школы изобразительных искусств в Нью-Йорке и обладателем степени EMBA Московской школы управления «Сколково». С 2009 г. он занимал должность вице-президента РАХ, а после кончины Зураба Церетели, который возглавлял академию с 1997 г., с апреля 2025 г. исполнял обязанности президента организации.
Зураб Церетели скончался 22 апреля в возрасте 91 года от остановки сердца. Автор множества знаковых монументов, включая 98-метровый памятник Петру I на Москве-реке и скульптуру «Добро побеждает зло» перед зданием ООН в Нью-Йорке, также был главным художником при реконструкции храма Христа Спасителя в Москве. Церемония прощания со знаменитым деятелем искусств состоялась 23 апреля в этом же храме. Проститься с мастером пришли его родные, друзья, коллеги, а также представители общественных и политических кругов.