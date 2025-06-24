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Кабмин утвердил Василия Церетели президентом Российской академии художеств

Ведомости

Правительство России утвердило Василия Церетели на пост президента Российской академии художеств (РАХ). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Его кандидатура была избрана академиками на общем собрании РАХ.

Согласно уставу академии, ее президент назначается и освобождается от должности правительством РФ.

Василий Церетели, внук всемирно известного скульптора Зураба Церетели, родился в 1978 г. Он является выпускником Школы изобразительных искусств в Нью-Йорке и обладателем степени EMBA Московской школы управления «Сколково». С 2009 г. он занимал должность вице-президента РАХ, а после кончины Зураба Церетели, который возглавлял академию с 1997 г., с апреля 2025 г. исполнял обязанности президента организации.

Зураб Церетели скончался 22 апреля в возрасте 91 года от остановки сердца. Автор множества знаковых монументов, включая 98-метровый памятник Петру I на Москве-реке и скульптуру «Добро побеждает зло» перед зданием ООН в Нью-Йорке, также был главным художником при реконструкции храма Христа Спасителя в Москве. Церемония прощания со знаменитым деятелем искусств состоялась 23 апреля в этом же храме. Проститься с мастером пришли его родные, друзья, коллеги, а также представители общественных и политических кругов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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