Кабмин утвердил Василия Церетели президентом Российской академии художеств

Зураб Церетели скончался 22 апреля в возрасте 91 года от остановки сердца. Автор множества знаковых монументов, включая 98-метровый памятник Петру I на Москве-реке и скульптуру «Добро побеждает зло» перед зданием ООН в Нью-Йорке, также был главным художником при реконструкции храма Христа Спасителя в Москве. Церемония прощания со знаменитым деятелем искусств состоялась 23 апреля в этом же храме. Проститься с мастером пришли его родные, друзья, коллеги, а также представители общественных и политических кругов.