Источники «Ведомостей»: Евгений Дитрих покинет пост гендиректора ГТЛК

Источники «Ведомостей»: Евгений Дитрих покинет пост гендиректора ГТЛКРешение о его замене, судя по всему, будет приниматься с учетом позиции ВЭБа
Генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), бывший министр транспорта Евгений Дитрих покинет свой пост. Об этом «Ведомостям» сказали шесть собеседников: трое – близких к администрации президента и трое – близких к руководству ГТЛК. По словам одного из них, это решение близко к финальному согласованию. «Ведомости» направили запрос в ГТЛК, действительно ли у компании вскоре может смениться гендиректор и кто будет назначен ему на замену.
По словам двух источников, близких к руководству ГТЛК, и одного – близкого к АП, сейчас идет поиск кандидатов на замену Дитриху. Среди них Артем Довлатов, говорят два собеседника «Ведомостей». Он работал в должности первого заместителя генерального директора ГТЛК, занимает должность зампреда ВЭБа (биография на сайте госкорпорации не размещена).
Один из источников говорит, что это не единственная кандидатура. А другой утверждает, что информация о возможном назначении Довлатова не соответствует действительности.
«Ведомости» направили запрос представителю ВЭБа.
Сам Дитрих может перейти на работу во власти, например в Совете Федерации, говорит один из близких к руководству ГТЛК собеседников «Ведомостей»: «Сейчас идет процесс консультаций, какой кадровый трек для него оптимален». Смена нынешнего гендиректора, в частности, связана с тем, что ГТЛК перейдет под контроль ВЭБа, – такое решение будет принято в ближайшее время, говорит близкий к АП источник. Другой собеседник уточняет, что по этой же причине трудно прогнозировать сроки кадровой ротации: необходимо оформить целый ряд документов.
О том, что власти обсуждают передачу ВЭБу ГТЛК, которая находится в собственности Минтранса и Минфина, «Ведомости» писали в марте со ссылкой на источники. Собеседники называли такое партнерство логичным, поскольку ГТЛК переросла статус просто лизинговой компании и является проводником госпрограмм в сфере транспорта и промышленности.
В 2024 г. ГТЛК стала крупнейшей лизинговой компанией России по размеру портфеля, следует из данных годового обзора по рынку лизинга «Эксперт РА». По итогам прошлого года этот показатель составил 2,7 трлн руб.
Что такое ГТЛК
Компания входит в перечень системообразующих организаций российской экономики. Поставляет в лизинг авиационную, железнодорожную техники, водный и городской пассажирский транспорт, а также предоставляет услуги операционной аренды. В апреле 2024 г. компания назначена единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам в 2024–2025 гг.
Выручка компании по РСБУ по итогам 2024 г. – 136 млрд руб., чистая прибыль – 2,4 млрд руб. За I квартал 2025 г. выручка составила 27,1 млрд руб., чистый убыток – 1,8 млрд руб. Единственный акционер – РФ, управление осуществляют Минтранс и Минфин. Генеральный директор – Евгений Дитрих.
Для сравнения: в целом объем этого рынка в России агентство оценило в 13,36 трлн руб. В тройку крупнейших также входят «Газпромбанк-лизинг» и «Сбер-лизинг».
Дитриху 51 год, родом он из Мытищ (Московская обл.). Он учился в Московском государственном инженерно-физическом институте. Свою карьеру начал в середине 1990-х гг. с работы в Госкомитете РФ по управлению госимуществом. В 1998–2004 гг. работал в Министерстве имущественных отношений, затем перешел в Минэкономразвития. С 2005 по 2012 г. занимал должность замруководителя Федерального дорожного агентства, затем работал директором департамента промышленности и инфраструктуры правительства, а после – руководителем Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. С 2015 по 2018 г. Дитрих был первым замминистра транспорта, курировал вопросы дорожной отрасли.
В мае 2018 г. Дитрих был назначен министром транспорта в правительстве Дмитрия Медведева. После смены правительства в январе 2020 г. остался в кабмине, ушел оттуда в ноябре 2020 г. Его сменил Виталий Савельев.
РБК сообщал со ссылкой на источники, что в 2020 г. Дитриху предлагали должность губернатора Белгородской области, но он от нее отказался. В итоге регион возглавил Вячеслав Гладков, который занимает этот пост и сейчас. В ноябре 2020 г. правительство рекомендовало кандидатуру Дитриха на пост гендиректора ГТЛК.
«В свое время Дитрих уходил из правительства в ситуации аппаратной борьбы, – говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. – Претендовать на возвращение на пост министра при таком развитии событий он вряд ли сможет. Нынешнее его перемещение также можно назвать вынужденным, но уже в связи с изменением статуса ГТЛК».
«Можно переходить на работу между ведомствами, – отмечает политолог Александр Кынев. – А места в парламенте входят в перечень, который играет компенсаторную роль при кадровых перемещениях». Для большинства крупных чиновников переход в законодательную власть означает понижение в статусе, говорит Туровский, но «в некоторых случаях, как это было с бывшим вице-премьером Викторией Абрамченко, им удается это частично компенсировать руководящим постом».