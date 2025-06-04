Источники «Ведомостей»: Евгений Дитрих покинет пост гендиректора ГТЛК

Государственная транспортная лизинговая компания (АО «ГТЛК») – крупнейшая лизинговая компания России, основана в 2001 г. Занимает первое место по объему лизингового портфеля, согласно исследованию рейтингового агентства «Эксперт РА» (2,7 трлн руб. по итогам 2024 г., доля на рынке лизинга – 20%). Объем инвестиций компании в транспортную отрасль достигает 2,1 трлн руб.

Компания входит в перечень системообразующих организаций российской экономики. Поставляет в лизинг авиационную, железнодорожную техники, водный и городской пассажирский транспорт, а также предоставляет услуги операционной аренды. В апреле 2024 г. компания назначена единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам в 2024–2025 гг.

Выручка компании по РСБУ по итогам 2024 г. – 136 млрд руб., чистая прибыль – 2,4 млрд руб. За I квартал 2025 г. выручка составила 27,1 млрд руб., чистый убыток – 1,8 млрд руб. Единственный акционер – РФ, управление осуществляют Минтранс и Минфин. Генеральный директор – Евгений Дитрих.