Михаилу Абызову не удалось оспорить в Конституционном суде исполнительский сбор

Михаилу Абызову не удалось оспорить в Конституционном суде исполнительский сборЗадолженность осужденного экс-министра достигла около 2,3 млрд рублей, рассказал источник «Ведомостей»
Конституционный суд (КС) отказался принять к рассмотрению жалобу экс-министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова. Он пытался оспорить понятие «исполнительского сбора» в положениях закона «Об исполнительном производстве», обратили внимание «Ведомости».
Дело в том, что размер исполнительского сбора составляет 7% от всей суммы взыскания (в случае с экс-министром 32,5 млрд руб.). Таким образом, сумма задолженности – чуть менее 2,3 млрд руб., отметил собеседник, близкий к Абызову.
По мнению Абызова, действующие нормы закона позволяют относить на должника неблагоприятные последствия пропуска срока для добровольного исполнения требований в тех случаях, когда такой пропуск возник из-за наложенного ареста на все имущество. Кроме того, положения закона, по мнению бывшего чиновника, не предусматривают дополнительных гарантий для должника, имущество которого арестовано, а сам он находится в заключении.
Как следует из материалов, решением суда общей юрисдикции заявителю – должнику было отказано в удовлетворении административного иска о признании незаконным постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании с него сбора. Суды отклонили ссылки должника на наложение приставом-исполнителем ареста на все его имущество и нахождение в СИЗО – и указали, что доказательств отсутствия вины в неисполнении акта со стороны должника представлено не было.
По мнению заявителя, оспариваемые нормы противоречат ч. 1 ст. 34, ч. 3 ст. 35, чч. 1-2 ст. 46, чч. 2-3 ст. 55 и ст. 57 Конституции.
КС, отказывая экс-министру в принятии жалобы к рассмотрению, указал, что ст. 112 закона «Об исполнительном производстве» предусматривает гарантии защиты прав должника, но представленные материалы не подтверждают, что Абызов ими воспользовался. Суд напомнил, что, согласно закону, должник не лишен права приводить обоснования наличия всех заслуживающих внимания обстоятельств, воспрепятствовавших добровольному исполнению требований.
Осенью 2020 г. Гагаринский суд Москвы взыскал с Абызова и пяти иностранных юридических лиц в доход государства по иску Генпрокуратуры чуть более 32,5 млрд руб. Эта сумма стала рекордной в России по аналогичным искам. В 2024 г. экс-министр погасил за счет своего имущества уже 20 млрд руб. из этой суммы, писали «Ведомости».
В декабре 2023 г. в Преображенском суде Москвы состоялось оглашение приговора Абызову. Суд признал его виновным в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб., назначив наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 80 млн руб.
До прошлого года бывший чиновник отбывал наказание в колонии в Коми. Но в октябре 2025 г. его этапировали в московское СИЗО «Кремлевский централ» в рамках расследования нового уголовного дела. Следствие по нему еще продолжается.
26 января «Ведомости» писали, что уголовное преследование может прекратиться – у нового обвинения Абызова в мошенничестве с инвестициями в американскую компанию Alion Energy заканчивается срок давности. Ущерб по новому уголовному делу составляет более 300 млн руб., рассказывал «Ведомостям» близкий к следствию источник. Абызов в суде заявлял, что его инвестиции в американскую компанию носили легальный характер. Вину он не признает.