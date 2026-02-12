Михаилу Абызову не удалось оспорить в Конституционном суде исполнительский сбор

Как следует из материалов, решением суда общей юрисдикции заявителю – должнику было отказано в удовлетворении административного иска о признании незаконным постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании с него сбора. Суды отклонили ссылки должника на наложение приставом-исполнителем ареста на все его имущество и нахождение в СИЗО – и указали, что доказательств отсутствия вины в неисполнении акта со стороны должника представлено не было.