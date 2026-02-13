Более 0,5 млн россиян родилось с помощью процедуры ЭКО

Тем не менее репродуктологи выделяют ряд проблем, препятствующих развитию демографического потенциала страны. Россияне все чаще отдают предпочтение карьере, откладывая создание семьи на потом, констатировала председатель московского отделения РАРЧ Елена Калинина. Тогда как успех каждой конкретной процедуры ВРТ во многом зависит от возраста обратившейся за помощью пациентки, пояснила она «Ведомостям». Калинина уточнила, что по мере старения женщины качество ее яйцеклеток снижается. По словам директора Института репродуктивной медицины НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Татьяны Назаренко, 90% яйцеклеток у женщин после 40 лет становятся неполноценными, т. е. не способными обеспечить наступление беременности. Но даже в случае успешного оплодотворения увеличиваются риски осложнений во время беременности, говорит Калинина.