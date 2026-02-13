Более 0,5 млн россиян родилось с помощью процедуры ЭКО

Более 0,5 млн россиян родилось с помощью процедуры ЭКОРост спроса на нее связан в том числе с откладыванием деторождения и увеличением случаев бесплодия неясного генеза
Около 600 000 человек родилось с использованием процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с момента начала ее применения в стране в 1986 г. Об этом сообщил президент Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ) Владислав Корсак. В России возможность получить бесплатное лечение бесплодия с использованием ЭКО по ОМС появилась с 2016 г. В базовую программу вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) также входит криоконсервация эмбрионов и их перенос.
Внештатный специалист Минздрава по женскому репродуктивному здоровью Наталья Долгушина отметила, что сейчас порядка 100 000 циклов ВРТ ежегодно проводится бесплатно по ОМС. Благодаря этому ежегодно на свет появляется около 30 000 младенцев, пояснил «Ведомостям» директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова, академик РАН Геннадий Сухих 6 февраля на пресс-конференции, посвященной развитию отечественной репродуктивной медицины.
В последние 40 лет репродуктивные технологии получили «колоссальное развитие», а государство выделяет большие средства на то, чтобы они стали доступными каждой семье, которой это требуется, продолжил он. В частности, как добавила Долгушина, в рамках нацпроекта «Семья» к 2030 г. объем доступной по ОМС репродуктивной медпомощи планируется увеличить практически в 5 раз до 485 000 циклов ВРТ в год.
Тем не менее репродуктологи выделяют ряд проблем, препятствующих развитию демографического потенциала страны. Россияне все чаще отдают предпочтение карьере, откладывая создание семьи на потом, констатировала председатель московского отделения РАРЧ Елена Калинина. Тогда как успех каждой конкретной процедуры ВРТ во многом зависит от возраста обратившейся за помощью пациентки, пояснила она «Ведомостям». Калинина уточнила, что по мере старения женщины качество ее яйцеклеток снижается. По словам директора Института репродуктивной медицины НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Татьяны Назаренко, 90% яйцеклеток у женщин после 40 лет становятся неполноценными, т. е. не способными обеспечить наступление беременности. Но даже в случае успешного оплодотворения увеличиваются риски осложнений во время беременности, говорит Калинина.
Возраст пациентки также влияет на вероятность развития пороков у плода, но в России существуют инструменты для их своевременного выявления, добавила она. Например, с 2026 г. в программу госгарантий (т. е. по ОМС) включен скрининг на моногенные заболевания. К ним относятся в том числе муковисцидоз, гемофилия и спинальная мышечная атрофия.
Назаренко отметила, что среди пациенток старшего репродуктивного возраста нередки случаи бесплодия неясного генеза. В таком случае все базовые показатели у женщины находятся в норме, у нее регулярно наступает овуляция, не вызывают подозрений и показатели спермограммы ее супруга – но беременность не наступает. Как отметила эксперт, причина часто кроется в нарушениях на эмбриологическом уровне. Сперматозоид может не оплодотворять яйцеклетку, или же эмбрион может останавливаться в развитии после зачатия. Это связано с генетическими поломками, но механизмы их устранения ученые пока не разработали, пояснила Назаренко.
По словам международного эксперта по вопросам репродуктивного здоровья в России, гинеколога-сексолога Бориса Лордкипанидзе, число случаев бесплодия неясного генеза растет пропорционально общему увеличению количества бесплодных пар. Привязки конкретно этого диагноза к возрасту нет, но по мере старения организма повышается вероятность развития любых нарушений репродуктивной функции, подчеркнул эксперт. Он также уточнил, что четкой статистики по распространенности случаев бесплодия неясного генеза в России не ведется. В среднем на таких пациентов приходится порядка 10% от всех бесплодных пар. При этом основной причиной бесплодия (порядка 40% случаев) остаются эндокринные нарушения, сказал Лордкипанидзе.
С бесплодием сталкивается не менее 15% пар репродуктивного возраста в мире, говорится в докладе о глобальных трендах и вызовах в области развития человеческого потенциала Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. В Центре Кулакова при этом отмечают, что к ним стало обращаться больше пациенток за помощью в связи с бесплодием. В 2020 г. с ними было проведено 21 572 консультации, а в 2025 г. – уже 36 985, сказала Назаренко.
По мнению экспертов ВШЭ, эффективность ВРТ для решения проблемы бесплодия пока остается достаточно низкой, а беременностью заканчивается лишь один из трех циклов ЭКО. Отдельно в публикации отмечается, что на распространение репродуктивной дисфункции повлияла пандемия COVID-19. Тем не менее эксперты в своем докладе приходят к выводу, что для улучшения демографической ситуации необходимо сосредоточиться именно на борьбе с бесплодием и делать ВРТ, в том числе криоконсервацию, доступными для населения.