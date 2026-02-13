«Весна близко»: как Белгород отходит от края блэкаута

Когда я покидал Белгород вечером 11 февраля, в результате удара по подстанции произошли веерные отключения электричества – в Белгороде и окрестностях, включая и Шебекинский округ. Они коснулись, по данным губернатора Гладкова, 220 000 человек в регионе. Местные жители сообщили мне о перебоях света и воды (насосы записываются электричеством) на проспекте Хмельницкого, Харьковской горе и в других районах города. В РКК на Хмельницкого подача энергии сохранилась. Ремонтные работы на подстанции заняли несколько часов.