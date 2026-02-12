Как губернаторы отреагировали на замедление Telegram

Как губернаторы отреагировали на замедление TelegramЗа судьбу мессенджера переживают и в Госдуме
Главы субъектов Федерации продолжают делать публикации в своих Telegram-каналах, несмотря на заявление Роскомнадзора о том, что ограничительные меры в отношении мессенджера будут продолжены в связи с неисполнением им российских законов. Обеспокоенность в связи с замедлением Telegram публично выразил только губернатор прифронтовой Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он заявил в своем канале, что замедление может сказаться на оперативном оповещении людей. «За весь период нашего общения с вами мой Telegram-канал был главным источником доведения информации, в первую очередь той, что касается вашей безопасности, исходя из очень быстро меняющейся оперативной обстановки. Я переживаю, что замедление Telegram-канала может повлиять на донесение оперативной информации до вас, в случае если обстановка будет ухудшаться, а мы с вами прифронтовой регион», – написал Гладков.
Глава Белгородчины признавался рекордсменом среди губернаторов по частоте публикаций в Telegram, писали «Ведомости» 29 июля 2025 г.: в среднем за сутки в его канале выходило 12 постов. По количеству подписчиков (480 269) канал «Настоящий Гладков» является одним из лидеров среди представителей губернаторского корпуса. Также канал губернатора Белгородской области в 2025 г. занимал 3-е место по абсолютному охвату публикаций после главы Чечни Рамзана Кадырова и губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.
Глава другого приграничного региона – Курской области – Александр Хинштейн призвал подписчиков своего Telegram-канала подписаться на его канал в Max. «В очередной раз мы увидели и прочувствовали на себе ограничение работы Telegram. Понимаю, что для большинства из вас этот мессенджер наиболее удобен и привычен, как и для меня. Но мы вынуждены адаптироваться к сегодняшним реалиям», – написал он. Telegram-канал Хинштейна продолжит работу, но, по его словам, «сегодня сообщения не всегда могут оперативно доходить до вас».
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков 11 февраля напомнил своим подписчикам в Telegram о страницах в других социальных сетях, так как «Telegram сейчас работает неустойчиво». Он предложил подписаться на свои каналы в Max, VK и «Одноклассниках».
Собеседники «Ведомостей» в правительствах других субъектов Федерации признались, что замедление Telegram их особо не волнует. «Никак», – ответил на вопрос «Ведомостей» источник в одной из региональных администраций на вопрос, как там относятся к блокировке мессенджера.
Заместитель губернатора Вологодской области Александр Долгих сказал «Ведомостям», что «все рабочие коммуникации еще с прошлого года в Max». «У губернатора [Георгия Филимонова] заведен канал в Мax, так что проблем не видим. Каких-то неудобств нет по поводу блокировок», – уточнил он. Ведет он и Telegram.
Каналы в Max, еще по данным на сентябрь 2025 г., завели практически все губернаторы, в том числе те, кто не был представлен в Telegram, писали «Ведомости».
«Ведомости» направили запрос в Max относительно состояния трафика 10–11 февраля 2026 г.
Несмотря на ограничения, продолжают вести каналы в Telegram и другие политики – от сенаторов и депутатов Госдумы до мэров и региональных парламентариев. Замедление мессенджера 11 февраля обсудили в нижней палате.
Так, наблюдаемые ограничения раскритиковал глава «Справедливой России» Сергей Миронов, заявив, что на фронте «связь с родными и близкими единственная через Telegram»: «Да, Max – замечательный мессенджер. Но давайте дадим людям самим определяться, что им выбирать».
На закрытой части пленарного заседания вопрос о правовых основаниях блокировки поднял член фракции КПРФ Алексей Куринный. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин ответил, что тот должен подготовить соответствующее протокольное поручение, которое будет рассмотрено.
В протокольном поручении (копия есть у «Ведомостей») думскому комитету по информационной политике предлагалось запросить у Минцифры информацию о наличии самого факта замедления работы мессенджера, причинах такого замедления, правовых основаниях для этого и перспективах деятельности Telegram на территории России. Поручение не было поддержано.
Губернаторы и другие политики ведут себя как телеграмеры-лоялисты, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Надеются, что само как-то рассосется, стараются избегать темы и не релоцируются в Max. Пытаются поймать сигналы, насколько все серьезно в этот раз», – сказал эксперт «Ведомостям».
Это не первая кампания по блокировке Telegram. За последние годы фактически выбиты или серьезно ограничены источники интернет-трафика: сначала Facebook и Instagram (принадлежат Meta, запрещенной в России экстремистской организации), затем YouTube, TikTok резко потерял эффективность, теперь под давлением оказался Telegram, говорит бизнес-консультант Евгений Калинин. Российские платформы пока не компенсируют выпадающий объем, считает он.