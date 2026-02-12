Как губернаторы отреагировали на замедление Telegram

Глава другого приграничного региона – Курской области – Александр Хинштейн призвал подписчиков своего Telegram-канала подписаться на его канал в Max. «В очередной раз мы увидели и прочувствовали на себе ограничение работы Telegram. Понимаю, что для большинства из вас этот мессенджер наиболее удобен и привычен, как и для меня. Но мы вынуждены адаптироваться к сегодняшним реалиям», – написал он. Telegram-канал Хинштейна продолжит работу, но, по его словам, «сегодня сообщения не всегда могут оперативно доходить до вас».